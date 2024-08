Ako Novak Đoković pobijedi Stefanosa Cicipasa, u polufinalu Olimpijskih igara čeka ga Lorenco Muzeti.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković saznao je ko ga čeka u polufinalu Olimpijskih igara. U pitanju je Lorenco Muzeti. Italijan je napravio veliko iznenađenje i eliminisao aktuelnog šampiona iz Tokija Aleksandera Zvereva (Njemačka) - 7:5, 7:5.

Dakle, ako Srbin u večernjem terminu pobijedi Stefanosa Cicipasa (Grčka) naredni rival biće mu italijanski igrač. Njih dvojica sedam puta su se sastali do sada i šest puta je srpski as slavio. Jedini trijumf je Lorenco ostvario u osmini finala turnira Monte Karlu prošle godine i to poslije izgubljenog prvog seta (4:6, 7:5, 6:4).

Posljednji meč odigrali su u polufinalu Vimbldona prije nekoliko nedjelja i Novak je rutinski slavio (6:4, 7:6, 6:4). Dakle, zna ko mu stoji na putu do eventualnog finala. U drugom dijelu žreba Karlos Alkaraz je uz dosta problema pobijedio Tomija Pola (Amerika) sa 6:3, 7:6 (9:7) i on čeka boljeg iz duela Kasper Rud (Norveška) - Feliks Ože-Alijasim (Kanada).