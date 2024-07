Karlos Alkaraz želi da se tetovira ponovo, ali je potvrdio da će prije toga morati da porazgovara sa roditeljima.

Karlos Alkaraz osvojio je do sada u karijeri četiri grend slem titule, slavio je u sva četiri grend slem finala. Prvo na US openu, pa na Vimbldonu prošle godine, pa na Rolan Garosu ove sezone i onda u nedelju opet na vimbldonskoj travi. U oba meča u Londonu pobijedio je Novaka Đokovića i došao do trofeja.