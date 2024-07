Kaže da mu "Velika trojka" nije ni blizu.

Izvor: Youtube/Eurosport/screenshot

Na ATP turu postoji igrač bolji od Novaka Đokovića. Rafaela Nadala i Rodžera Federera? Ako pitate Danila Medvedeva reći će vam da je tako! Izgubio je Rus polufinale Vimbldona od Karlosa Alkaraza, a nakon što je mladi Španac ušao u svoje drugo finale turnira u Londonu zaredom rival ga je nahvalio.

Igrao je sedam puta sa njim Medvedev, a pobijedio ga je samo dva puta, jednom na Vimbldonu 2021. godine i jednom 2023. na US Openu. Sada je tri puta zaredom poražen od Španca, za to vrijeme je uzeo samo jedan set i to u taj-brejku i javno je rekao da mu je teže da igra protiv Karlitosa nego protiv Rodžera, Rafe i Novaka!

"Vjerovatno je u mojoj karijeri on protivnik sa kojim mi je bilo najteže da igram. Ali imam vremena, imam vremena da pokušam da budem bolji. Igrao sam protiv velike trojke i recimo da su oni bili stariji. Imali su svi preko 30 godina i bilo je drugačije", počeo je Medvedev, pa nastavio:

"Rodžer uvijek igra na liniji, udara prelijepe tehničke udarce, ide na mrežu. Novak takođe igra na liniji, ali potpuno drugačije. Nevjerovatno se brani, kao fliper! Gdje god da pošaljete loptu brže vam se vrati. Rafa je takođe potpuno različit. On može da ostane deset metara iza linije, ali će trčati za svaku loptu i udarati "banana" udarce. Ja mislim da je Karlos drugačiji od mnogo tenisera. Svi mi nešto više volimo, neko da se brani, neko da igra kontranapade, neko da bude jako agresivan. On može sve to!"

Od četiri pomenuta tenisera Federer nema poraz sa Medvedevom. Igrali su tri puta i sva tri puta ga je pobijedio, posljednji put 2019. godine. Protiv Nadala je Rus izgubio pet puta, a najbolniji poraz je bio u finalu Australijan opena 2022. godine, a pobijedio je Španca samo jednom. Protiv Novaka je zapravo igrao nabolje pa pored deset poraza ima i pet pobjeda, a pobijedio je Đokovića i u finalu grend slema, 2021. godine na US Openu.

