Navijači na Vimbldonu zviždali čim su čuli ime i prezime Novaka Đokovića.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je do polufinala Vimbldona nakon što je Aleks de Minor predao četvrtfinalni meč prije njegovog početka. Povreda Australijanca znači i da je Novak na dva koraka od cilja - a naredni izazov biće italijanski teniser Lorenco Museti. Njih dvojica su nedavno u Parizu igrali meč do 03:07, a sada zbog pravila u Velikoj Britaniji moraju ranije da završe!

Museti je spreman za još jedan okršaj protiv najvećeg svih vremena, a u petak popodne će igrati uz pomoć publike koja je zviždala i na sam pomen Đokovićevog imena! Zbog svega što se u Londonu dešavalo prethodnih dana navijači na Centralnom terenu biće okrenuti protiv Novaka Đokovića, ali on je več navikao da igra u takvoj atmosferi.

"Svi navijačima koji imaju respekt hvala što su došli ovde, njima čestitam iz dubine srca i duše. A svim onima koji su odabrali da me ne poštuju želim dooobroo veče. Laaakuuu noooć. Laaakuuuu noooć, laakuuu nooooć", rekao je Novak nakon što je savladao Holgera runea i dodao: "Ne, ne, to ne prihvatam, Ali to ne prihvatam, Znam da su navijali za Runea, ali ja više od 20 godina na turu i znam šta je šta. To je bio izgovor za zviždanje meni. Igrao sam u mnogo težim okruženjima, vjerujte mi, ne možete da me dotaknete."

Pogledajte 01:15 Navijači zvižde na pomen imena Novaka Đokovića na Vimbldonu

"On mnogo bolje mene od poznaje ovu podlogu i ovaj teren. Šalu na stranu, Novak je legenda bilo gdje da se pojavi, a posebno na Vimbldonu poslednjih godina. Uradio je nešto posebno, nedostižno za mnoge. Znamo se jako dobro, uvijek smo vodili veliku borbu na terenu. Očekujem da će tako da bude i ovdje", rekao je Lorenco Museti kada je upitan za Novaka Đokovića.

Istakao je italijanski teniser da će meč biti veliki izazov za njega, baš kako voli! "Mislim da će da bude najveći mogući izazov. Ja sam neko ko voli izazove, ambiciozan sam, daću sve od sebe, probaću da dam 100 odsto svojih mogućnosti u polufinalu, vidjećemo kako će se završiti", dodao je Lorenco.

Podsjećamo, drugi polufinalni par čine Karlos Alkaraz i Danil Medvedev. Pobjednik tog susreta igraće protiv boljeg iz meča Đoković - museti za trofej na trećem grend slemu u sezoni, a ujedno i najprestižnijem turniru na planeti. Ukoliko Đoković uspije da osvoji trofej izjednačiće Federerov rekord sa osam pehara u Londonu i nadmašiti Margaret Kort sa kojom trenutno dijeli rekord po broju grend slemova u singlu - 24.