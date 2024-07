Novak Đoković objasnio šta misli da treba da se uradi u trenucima kada navijači vrijeđaju tenisera na terenu.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale VImbldona pobjedivši Holgera Runea (3:0), možda i mnogo lakše nego što je to iko očekivao. Nije bilo prepoznatljive "vatre" kod Danca, ali se ona rasplamsala kod Đokovića, pošto je na tribinama našao motivaciju i iskoristio je do kraja meča.

Navijači su skandirali "Rune", međutim zbog specifičnog izgovora na Ostrvu, mnogi od njih koristili su to vješto da pretvore u "buuu". I to je osjetio Đoković, odgovorio im je ismijavanjem dok je još bio na terenu, a potom je posle pobjede dao jednu od izjava koje će se još dugo prepričavati. U tom maniru, poslao ih je "na spavanje", a potom je na konferenciji za medije upitan šta tu može da se uradi kada se navijači tako ponašaju.

Dobrih deset sekundi Đoković se zamislio šta da kaže, a onda je u svom maniru ponudio dug i sveobuhvatan odgovor koji dovoljno govori o njegovoj zabrinutosti za tenis: "Ne znam šta Vimbldon može da uradi po tom pitanju. U tim određenim trenucima, kada je publika platila svoje karte... Imaju pravo da budu tu i navijaju kako hoće. To je, znate... To kako odluče da se ponašaju ili podržavaju nekog igrača je samo do njih. Da, mogli biste da se prepirete sa glavnim sudijom ili kim god već da li treba da se uključe u određenim trenucima i smire sve na tribinama. Ali, ne mogu ja tu mnogo da uradi. Ne možete da izbacite cijelu jednu sekciju ili cio stadion jer se oni ponašaju tako ili pokazuju nepoštovanje. Tako je kako je. To je dio sporta", rekao je Nole.

"To je jedan od razloga što smo ovdje, zašto je turnir istorijski važan i zašto smo mi teniseri globalno prepoznati zbog navijača. To je zbog interesa koji imaju dok gledaju mečeve, plaćaju karte... Ja to poštujem. Pokušavam to da razumijem. Svi pravi teniski navijači poštuju igrače. Naravno da ćete podržavati jednog od dvojice. To je na njima. To je razumljivo. Imaju slobodu da izaberu koga će da vrate u meč. Ako neko pređe liniju, ja reagujem. To je ukratko i šta se desilo. Posle meča rekao sam šta sam rekao", zaključio je Srbin.

Podsjetimo, za Novaka Đokovića je danas pauza na VImbldonu, a potom se očekuje da u sredu izađe na teren gdje će igrati svoje 60. četvrtfinale grend slem turnira. Pobjednik je sjajni Aleks de Minor, najbrži igrač na ATP turu.