Novak Đoković ovih dana ne može pobjegne od pitanja koje mu postavljaju svi

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Novak Đoković prošao je u 3. kolo Vimbldona odigravši na momente veoma napet meč protiv Britanca Džejkoba Firnlija, 277. tenisera na ATP listi. Posle duela u kojem je pri vođstvu 2:0 ispustio jedan set i "brejknuo" autsajdera u poslednjem trenutku četvrtog, Đoković je govorio o onome što najviše zanima sve - kako mu je nedavno operisano koljeno? Spiker na Centralnom terenu mu je postavio to pitanje uz izvinjenje "Znam da ti je dosadilo da te pitaju, ali moram". Novak nije zamjerio.

"Osjećao sam se OK, u redu, neću da tražim izgovore zbog današnje igre. Čestitam Džejkobu. Što se mene tiče, mislim da sam u trećem setu neke stvari trebalo da radim bolje, kad sam imao brejk više, ali vjetrovito vrijeme je bilo, počeo je da razmišlja pa je pravio duple greške... Kako turnir napreduje nadam se da ću iz dana u dan biti bolji, vidjećemo šta će se desiti sjutra", rekao je Novak na terenu.

Tokom većeg dijela izjave Novak je nizao pohvale na račun Škotlanđanina. "Prije svega, čestitke Džejkobu zbog ovakvog meća, zaslužio je veliki aplauz, nisam imao šansu da ga vidim kako igra do prije dva dana, kada sam ga prvi put vidio. Uvijek je tu element iznenađenja, nije imao šta da izgubi, igrao je na Vimbldonu, znao sam da će biti teško, to je britanski teniser, odrastao na ovakvim terenima na travi i tačno je znao kako da igra".

"Vjetrovit je bio dan, teški uslovi i servirao je veoma dobro, natjerao me je da radim, vjerovatno sam imao malo sreće u četvrtom setu prilikom brejk lopti za njega. Ovaj meč je potencijalno možda i trebalo da se završi u petom setu, ako pogledamo i to kako je on igrao u četvrtom. Ali, vrlo sam srećan da se to nije dogodilo".

"Nisam pokazao danas šampionski mentalitet, nisam se dobro osjećao u trećem setu, on je igrao na visokom nivou, natjerao me da se trudim za pobjedu i sve u svemu - tu je pobjeda i prihvatam je. Nadam se da ću igrati bolje u narednom kolu".

Sledeći Novakov protiv biće Australijanac, Aleksej Popirin, 47, teniser svijeta, koji je u drami od pet setova savladao Australijanca Tomasa Martina Ečeverija (31. na ATP listi), rezultatom 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3)