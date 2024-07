Endi Marej nije mogao da stisne zube, bol je bio preveliki.

Izvor: Profimedia

Na kraju drame Endi Marej neće igrati na Vimbldonu! On je pred sam turnir rekao da nije siguran da li će se oporaviti na vrijeme da zaigra na najpoznatijem grend slemu, a iako je zakazao trening za 11 časova ovog utorka povukao se neposredno pred zakazani meč sa Čehom Tomašem Mahačom! On je poslednji meč odigrao u drugom kolu Kivnsa prošlog mjeseca kada je morao da se povuče zbog bola u leđima, a kada mu je otkrivena cista na kičmi hitno je otišao na operaciju.

Izgkeda da je ipak na poslednjem treningu osjetio da ne može da se nosi sa povredom i povukao se, a to mu je možda i poslednja šansa da zaigra na turniru koji je dva puta osvajao 2013. i 2016. godine.

"Sve diskusije i razgovori koje sam imao sa mojim timom govore da neću igrati nakon ljeta. Naravno razgovorao sam sa porodicom i rezervisali smo porodični odmor nakon Olimpijskih igara. Ne planiram da idem u Njujork, ali takođe ne želim da se ispostavi da sam poslednji put igrao tenis na Kvinsu. Ipak znam da ima bitnijih stvari od toga kako sam odigrao posledni meč u karijeri. Ipak ošto znam šta sam uložio u ovaj sport u godinama iza bar bih želeo da odigram pravi meč gde sam kompetitivan, što se nije desilo na Kvinsu. Tako da ako se ne oporavim za Vimbldon, a oporavim se za Olimpijske igre to će biti to", rekao je nedavno Marej i najavio da planira da se penzioniše nakon Olimpijskih igara u Francuskoj. Ipak, to planira samo u slučaju da se oprosti na Olimpijskim igrama. Ako zbog ciste na leđima ne uspe da zaigra u Parizu to bi moglo da mu produži karijeru!

"Rekao bih da je vjerovatnije da neću igrati u singlu, ali takođe j***no sam u rehabilitaciji 24/7 kako bih dao sebi šansu da opet igram ovde. Očigledno da je prošla nedelja bila jako teška i mnogo toga se desilo sa mojim planovima da završim karijeru na Olimpijskim igrama. Ako ne postoji šansa da igram Vimbldom, što sam mislio da je slučaj prije nedelju dana kada sam se konsultovao sa timom i kada su mi rekli da moram da se oporavljam šest do 12 nedelja, ne bih sjedio ovdje i čekao do poslednjem momenta da se povučem iz žrijeba. Radim sve što mogu da bih igrao. Treniram na terenu, radim rehabilitacije i pokušavam da ubrzam proces kako bi sebi dao šansu da igram. Nije sigurno da li ću stoprocentno biti spreman da igram ili ću biti spreman nula odsto. Takva je situacija", rekao je on i tako najavio da bi ipak mogao da se pojavi u dublu.