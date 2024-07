Karlos Alkaraz uspio je da pobijedi Estonca Marka Lajala na Vimbldonu, iako to nije bilo tako jednostavno.

Karlos Alkaraz krenuo je u odbranu titule na Vimbldonu. Dobio je meč u tri seta, mada nije bilo ni malo jednostavno. U prvom kolu namučio ga je estonski teniser Mark Lajal - 7:6 (7:3), 7:5, 6:2. Kao što i rezultat govori, samo je u trećem setu to izgledalo rutinski, prva dva bila su veoma neizvjesna.

U prvom setu je Estonac poveo sa 3:2, servirao i odmah pretrpio brejk sa nulom. Odveo je set u taj-brejk, tamo je došao do 3:3 i onda je izgubio četiri poena u nizu. U drugom setu je poveo sa 2:0, servirao za 3:0 i baš kao u prvom setu Španac mu je oduzeo servis sa nulom. Čekao je Karlos svoju šansu, dočekao je u 11. gemu i duplirao prednost u setovima. U trećem je lako priveo meč kraju.

Ostavio je odličan utisak na Centralnom terenu. Momak rođen u Talinu 12. maja 2003. godine je samo sedam dana mlađi od Alkaraza. Tu su blizu, za razliku od ATP liste gdje je Mark trenutno na 269. poziciji, a najbolji rang bilo mu je 191. mjesto. Ono čime je posebon privukao pažnju jeste njegova frizura. Bila je to jedna od glavnih tema i među navijačima od momenta kada je objavljen žrijeb i kada je bilo jasno da će Alkaraz i on odigrati prvi meč na Centralnom terenu na ovosezonskom Vimbldonu.

"Bili smo u kolima, moj prijatelj je gledao žrijeb uživo i kada su izvlačili igrače sjećam se da se čulo 'Karlos Alkaraz će igrati protiv Marka Lajala'. Svi u autu smo počeli da vrištimo, ja sam počeo da vrištim jer sam čuo njih. Nisam mogao da vjerujem da ću igrati protiv njega", rekao je Lajal koji je do glavnog žrijeba došao kroz kvalifikacije.

Malo ko je očekivao da će on da uzme reket u ruke, pošto je njegov otac Mart bio vozač motokrosa, njegov djeda Hardi je bio reli vozač, njegov omiljeni vozač je Antonio Kairoli, prati i vozača Formule 1 Marka Ferstapena, ali sve to radi sa reketom u rukama. "Ne sjećam se koliko godina sam imao kada sam počeo da vozim, možda sam imao tri godine recimo. Već sam sa dvije i po godine naučio da vozim bicikl, tako da sam bio rođen za to. Onda me je otac stavio u mali motor, vozio sam krugove u dvorištu i kada sam odrastao vozio sam još veći motor, bio je to dio naše porodice. Bilo je to normalno", ispričao je on.

Ali, tome se usprotivila njegova majka... "Mama nije htjela da dozvoli da uđem u svijet motokrosa, prebacila me je na tenis dok otac nije bio tu i tako je sve počelo. U jednom periodu sam radio i jedno i drugo i kako je vrijeme prolazilo tako sam tenis sve više zavolio i izabrao sam taj sport. Roditelji su me podržali. Poslije toga sam otišao na akademiju Patrika Muratoglua i tada su stvari postale ozbiljnije, shvatio sam da time želim da se bavim", zaključio je Lajal.