Slobodan Boba Živojinović ispričao je kako je promijenio uslove opklade i umjesto novog Mercedesa odlučio da uzme kuče od Ivana Lendla.

Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon, MN Press

Dobiješ opkladu, izabereš novi auto, a onda u posljednjoj sekundi promijeniš odluku i izabereš kuče. To je ukratko priča čuvenog tenisera Slobodana Živojinovića. On je mogao da bira šta želi poslije Australijan opena 1985. godine i tada je odlučio da uzme novi "Mercedes", pa je kasnije došlo do zaokreta.

Sve se dogodilo 1985. godine kada je Boba u četvrtfinalu Australijan opena pobijedio Džona Mekinroa (2:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:0). "Mekinro je bio prvi na svijetu i bilo je bitno da godinu završi kao prvi. Ivan Lendl i on došli su na Australijan open da igraju turnir, tad se igrao na travi. Onaj ko prođe jedno kolo više završiće kao prvi, tu su milioni u igri, ugovori... Ja sam tada trenirao često sa Ivanom", počeo je Živojinović priču na "TV Prva".

Tada je došlo do opklade. "U svlačionici sam ga pitao šta ću da dobijem ako pobijedim Mekinroa, pitao me je šta hoću, tad je izašao Mercedes 190. On je prošao u polufinale, završio je godinu kao prvi. Došla je sljedeća sezona, januar, pitao me je gdje hoću auto da mi da, u Americi ili ovdje u Evropi. On je uzgajao njemačke ovčare i rekao sam mu da hoću da mi da kuče. Mijenjao sam kucu za Mercedes", zaključio je Mekinro.