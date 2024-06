Spektakularna borba najbolje Srpkinje u MMA.

Izvor: X/KavezMma/printscreen

Najbolja srpska MMA borkinja Marina Spasić još jednom je pred beogradskom publikom pokazala klasu! Na izuzetno jakom FNC događaju u prepunoj Beogradskoj areni Marina je pretukla svoju protivniku - Moldavku Marinu Niku, koja već posle dva minuta prve runde nije imala nikakve šanse za dobar rezultat.

Spasić je na sredini oktagona uspjela da dovede protivnicu u položaj koji je željela, a zatim i da je dva puta pogodi koljenom. Bilo je to dovoljno da se gošća iz Moldavije zatetura i krene unazad, sve do ivice oktagona. Na njenu žalost, prostora nije bilo više pa nije imala gde da pobjegne od razornih udaraca Marine Spasić. Kada je srpska fajterka prepoznala momenat nastavila je silovito da udara svoju protivnicu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Dominantnu poziciju koju je stekla Marina Spasić koristila je na pravi način, serijom razornih udaraca koji su pravili mnogo štete Moldavki. Bilo je jasno da se ona neće izvući iz neugodne pozicije u koju je upala, pa je sudija u ringu morao da zaustavi srpsku borkinju - prekinuo je meč i proglasio Marinu Spasić za pobednicu prve borbe u glavnom delu programa.

Ovo je bio peti profesionalni meč u MMA karijeri Marine Spasić i njena peta pobjeda u oktagonu. Po drugi u nizu nekadašnju zvezdu srpskog kik-boksa gledali smo u Beogradu, pošto se prethodni put našla u oktagonu na događaju FNC 13, kada je veoma dominantno savladala Italijanku Kamal Bejk. Pogledajte kako je razbila Marinu Niku: