Rafael Nadal je vrlo moguće odigrao svoj poslednji meč na Rolan Garosu! U tri seta ga je dobio Aleks Zverev, a nakon meča dobio je šansu da se obrati publici i to je uradio na francuskom jeziku.

"Žellim da vam se zahvalim ovo je prosto fantastično. Teško je za mene uopšte da pričam u ovom trenutku jer bi ovo mogao da bude poslednji put da igram ovdje. Nisam potpuno siguran u to, možda jeste. Publika je bila fantastična ovdje otkako sam došao. Specijalan trenutak za mene da osjetim ljubav za mene na mjestu koje najviše volim", rekao je on.

Čestitam je svom rivalu na pobjedi i prisjetio se njihovog meča sa Rolan Garosa iz 2022. godine. Takođe je istakao da posle dvije godine borbe sa povredama ovo nije povratak kakvom se nadao.

"Moram da čestitam Saši na ovom sjanom meču sjajnoj pobjedi. Zaista ti želim sve najbolje u nastavku turnira. 2022. je bio jako težak trenutak za tebe, zaslužio si mnogo i želim ti sreću. Za mene kao što sam rekao i ranije prošao sam kroz dvije teške godine sa povredama koje sam imao. To jeste jedan proces koji je trebalo da se završi sa mojim povratkom ovdje ali nije se dobro završilo s obzirom na ovakog protivnika na startu. Meni je teško reći šta je sledeće, Veliki procenat je šanse da se neću vratiti ovdje. Mnogo se bolje osećam nego prije dva mjeseca. Uživao sam ovdje sa porodicom", dodao je on.

Sada je sledeći cilj Nadala da se pojavi na Olimpijskim igrama za dva mjeseca što bi moglo da znači da neće igrati na VImbldonu. "Možda i za dva mjeseca kažem da je dosta, ali nemam još taj osjećaj, želim svakako da se vratim za Olimpijske igre ovdje na ovaj teren. To me motiviše, to će biti jedna nova šansa i nadam se da ću biti spreman za to. Neke prosto divne stvari sam uradio tokom karijere na ovom terenu. Nešto čemu nisam mogao da se nadam da ću uspjeti. To je bio jedan divan proces, svaka godina je bila drugačija, svaka specijalna, svi koji rade ovde na RG, svi koji iza scene rade da ovo bude tako moram da im se zahvalim, mojoj porodci, timu, prijateljima.. Svima. Da se zahvalim svima koji su mi pomogli u karijeri i životu. To je nešto nezaboravno i hvala vam iz dubine srca i nadam se da ću vas opet vidjeti", završio je Nadal.