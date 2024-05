Rafael Nadal je u razgovoru sa novinarima na Rolan Garosu priznao da postoji šansa da igra na vom turnru i naredne godine.

Izvor: R4924_italyphotopress / imago sportfotodienst / Profimedia

Rafael Nadal neće u penziju!? Najavio je da će mu ovo biti posljednja godina u karijeri, ali bi sada stvari mogle da se promijene. Potvrdio je to na Rolan Garosu, na zvaničnoj konferenciji za medije pred početak turnira. Tamo će igrati protiv Aleksandera Zvereva.

Kao čovjek koji je 14 puta osvajao ovaj turnir niko ne smije da otpiše Rafu, pa je tako prvo pitanje bilo o teškom žrijebu. "Na neki način je to moglo da se očekuje, zar ne? Kada nisi nosilac, svašta može da se dogodi. To je dio posla, moram da prihvatim. Tako je kako je, ne znam da li može da se kaže da sam imao sreće ili ne. Na papiru nije najbolji žrijeb, vjerovatno jedan od najtežih mogućih protivnika koji dolazi na turnir poslije titule u Riju. Ništa ne mogu da promijenim, takav je žrijeb i treba da se pripremim za to."

Tvrdi da mu je bolje sada. "Fizički se osjećam sve bolje. Napredujem na razne načine. Imam sve manje limita i ograničenja, što nije bio slučaj prije tri-četiri nedjelje."

Nezaobilazno je bilo pitanje o oproštaju u Parizu. "Da li je ovo moj posljednji Rolan Garos? Biće to dug odgovor, mada je bolje da sad kažem, da izbjegnem ovo pitanje u budućnosti. Postoji velika šansa da je to slučaj, ali to ne mogu da vam kažem sa 100 odsto sigurnosti. Ne mogu to da kažem, jer ne mogu da predvidim šta može da se desi, nadam se da možete da razumijete. Prošao sam kroz dug proces oporavka, imao sam tešku povredu, patio sam dvije godine, djeluje da je sada bolje."

Na kratko je zastao, pa nastavio. "Osjećam se bolje nego prije mjesec, mjesec i po dana i zato ne želim da zatvorim vrata. Uživam u tenisu, putujem sa porodicom, oni uživaju, ja uživam da dijelim sav taj proces sa svima. Zato i želim da mi date malo vremena, da vidim šta i kako mogu, možda ću znati više za nekih mjesec dana", zaključio je Nadal.

