Nakon Olimpijskih igara u Parizu Novak Đoković bi mogao da se oprosti od tenisa.

Izvor: Insidefoto di andrea staccioli / Alamy / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (37) penzionisaće se nakon Olimpijskih igara u Parizu, tvrdi nekadašnji trener Endija Mareja, bivpši britanski teniser Mark Peči. Po njegovim rečima Đoković će se fokusirati na osvajanje zlatne medalje, a onda završiti karijeru.

Peči se oglasio na društvenoj mreži Tviter, gdje je Novakovu situaciju uporedio sa legendarnim Pitom Samprasom. Amerikanac je svojevremeno doživio pad u formu i na rang listi, a zatim pronašao novu motivaciju i pogurao sebe ka još jednom velikom uspjehu u karijeri. Iako su ga svi otpisali, Sampras je osvojio US open 2022. godine i tako stigao do tada rekordnog 14. grend slem trofeja. U narednim mjesecima nije igrao na turnirima, penzionisao se tek u avgustu 2003. godine, a u poslednjim godinama karijere osvojio je samo taj jedan, pomenuti veliki trofej.

Peči u toj situaciji prepoznaje i Novaka Đokovića, koji ove sezone nema nijedan trofej. Najbliži je bio na Australijan openu i u Monte Karlu gdje je stizao do polufinala prestižnih turnira. "Ima li još neko utisak da će Novak napraviti sve da uzme zlato na Olimpijskim igrama i onda se oprostiti od tenisa? I dalje je među favoritima za titule na Rolan Garosu i Vimbldonu, ali takvi rezultati iziskuju ogromnu žrtvu. Sve podsjeća na 2002. godinu i Pita Samprasa", napisao je svojevremeno 80. teniser na ATP listi.

Teniski stručnjak Mark Peči poslednjih godina jedan je od najvećih Đokovićevih navijača i njegove rekorde u svijetu tenisa često je isticao u prvi plan. "Dolazimo do tačke kada Novak čini normalnim sve što smo do samo prije jedne decenije smatrali realnošću za besmrtne. Hajde da učinimo da priznanje koje zaslužuje za svoju žrtvu koju je načinio na terenu i van njega, da bude tako dobar i dalje, bude prepoznato što je moguće šire. Jedan od najvećih u bilo kom sportu u bilo kom životu", pisao je Peči na društvenim mrežama pred finale Vimbldona 2023. godine.

Podsjćeamo, Novak Đoković će igrati na Rolan Garosu, a zatim se sezona kratko sjeli na travu. Pretpostavlja se da će novak Đoković igrati Vimbldon, ali se zatim odmah vratiti na šljaku jer se u Parizu igraju Olimpijske igre. Teniski turnir na Olimpijskim igrama igra se od 27. jula do 4. avgusta, a Đoković ima želju da osvoji zlatnu medalju. To je jedan od rijetkih velikih trofeja koji mu fale u karijeri, pa bi stizanje do zlata bilo zaokruživanje čitave sportske priče koja na najvećim svjetskim turnirima traje gotovo dvije decenije.