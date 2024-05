Nije ovo Novaku Đokoviću prvi put da ima ozbiljne probleme u Rimu.

Izvor: Youtube/Strahinja Puskarevic/Twitter

Novak Đoković je viđen kako u srijedu od 10 časova izjutra dolazi u Urgentni centar u Beogradu kako bi izvršio detaljna snimanja glave zbog povrede koju je doživio na turniru u Rimu. Na kraju se ispostavilo da ipak nije bilo težih oštećenja i Novak je mogao da nastavi sa pripremama za naredni turnir.

A incident u Rimu kada je pogođen flašicom u glavu nije prva opasna stvar koja mu se desila u prijestonici Itaije! Sada je poslije pobjede u drugom kolu nad nervoznim Korentanom Muteom Novak potpisivao autograme, kada je jednom neopreznom navijaču flašica ispala iz ranca i pogodila je Novaka pravo u glavu.

On je legao na zemlju, obezbjeđenje je odmah reagovalo, ali na kraju je izgleda sa Đokovićem sve u redu. Mogao je on i 2015. godine ozbiljno da se povrijedi i to u momentu slavlja! Da li se sjećate toga?

Te 2015. godine Novak Đoković je u Rim stigao kao prvi nosilac i odigrao je jedino finale na šljaci protiv Rodžera Federera. Redom je pobjeđivao Nikolasa Almagra, Tomaša Belučija, Keija Nišikorija i Davida Ferera pre nego što je sa 6:4, 6:3 pobedio Švajcarca u finalu. Bila mu je to četvrta rimska titula i bio je sjajno raspoložen.

Pobjedio je ćovjeka za koga se tada još uvijek smatralo da je najveći teniser ikada, napravio dobru podlogu za Rolan Garos (na kome je izgubio finale or Stena Vavrinke), pa je htio to i da proslavi. Nakon što smo čuli govore finalista, čestitanja i nakon što se završilo sa kurtoazijom Novaku je dodjeljen ogroman šampanjac, a Đoković ga je nespretno otvorio.

Čep je poletio i pogodio ga u glavu! S obzirom da čepovi od šampanjca mogu da lete i 50 kilometara na čas, da je samo malo bliže oku poletio ko zna šta je moglo da se desi! Ovako, ne znamo ni da li se Novak danas sjeća ovog incidenta. Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak Đoković otvara šampanjac Izvor: Youtube/Strahija Puskarevic

Novak poslije iznenađujućeg poraza u trećem kolu Rima nastavlja sezonu, samo ne znamo gdje. Sigurno je da će igrati Rolan Garos, ali pojavile su se spekulacije da bi mogao da nastupi na turniru u Ženevi kako bi odigrao još nekoliko mečeva pred odlazak u Pariz.