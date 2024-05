Fjuri i Usik boriće se u noći između subote i nedjelje u Saudijskoj Arabiji za pojaseve u verzijama WBC, WBO, WBA i IBF, u meču od 12 rundi.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Mega bokserski spektakl sve je bliži – Tajson Fjuri i Oleksandra Usik boriće se za titulu neprikosnovenog svjetskog šampiona u teškoj kategoriji.

Fjuri i Usik boriće se u noći između subote i nedjelje u Saudijskoj Arabiji za pojaseve u verzijama WBC, WBO, WBA i IBF, u meču od 12 rundi.

Posljednji put neprikosnoveni šampion prije 25 godina bio je Lenoks Luis, pobjedom protiv Evandera Holifilda.

“Sada ima mnogo toga više za borbu. Ovo je prvi put u istoriji da ima više pojaseva, više nego kada su se borili Luis i Holifild. Veoma sam uzbuđen i radujem se tom zadatku”, rekao je Fjuri.

Velika je napetost u kampovima obojice boksera, a Fjurijev otac Džon Fjuri je glavom udario jednog od članova Usikovog tima.

“Oba tima su ovdje, oba tima žele pobjedu i to obojici mnogo znači. Obojica su neporaženi i najbolji će pobijediti”, rekao je Fjuri.

Usik duel dočekuje kao WBA, IBF i WBO šampion, dok Fjuri ima WBC pojas.

Obojica kao neporaženi ulaze u duel, Usik ima skor 21-0, a Fjuri 34-0-1.

Ako Usik pobijedi, biće neprikosnoveni šampion u dvije težinske kategorije, pošto je prethodno bio i šampion u kruzer kategoriji.

“Prikupljam energiju za subotu, to je veoma važan dan za mene. Drugačije je u kruzeru. Ovo je teška kategorija. Ovo je kraljevska kategorija. Mnogi ljudi koji treniraju boks i imaju priliku da dođu u tešku kategoriju, svi sanjaju da boksuju u toj kategoriji. To je najveća kategorija, to je apsolutno kralj”, rekao je Usik.