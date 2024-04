Novak Đoković poručio je da već razmišlja o tituli na Rolan Garosu i da hoće 25. grend slem trofej.

Novak Đoković konačno je izgovorio ono što su svi čekali. Hoće titulu na Rolan Garosu i o tome je pričao i u javnosti. Pred početak turnira u Monte Karlu je primera radi pričao "da mu je cilj da dođe do polufinala" što nije zvučalo kao da vjeruje u sebe. Stvari su se od tada izgleda promijenile.

Posle dodjele "Laureus" nagrada i uzimanja laskavog priznanja dao je interesantan intervju. Potvrdio je da razmišlja o podizanju 25. grend slem titule. To može da učini već u Parizu. "Samo pobeda, ništa drugo, takav je mentalitet. Vizuelizacija je bitna, kada vidiš sebe kako u tome uspijevaš, tako da se raduje mi jedva čekam da počne turnir. Naravno da znam da nisam jedini koji želi tu titulu i radujem se izazovu", rekao je Đoković za "CNN".

Na pariskoj šljaci zaigraće i Rafael Nadal, a tu su i Karlos Alkaraz, Janik Siner, Holger Rune... "Volim da se takmičim sa različitim generacijama. Imamo tu mlađe igrače koji dolaze, svi su gladni uspjeha, spremni i brzi."

Igraće Novak na Mastersu u Rimu (od 8. do 19. maja) i biće mu to poslednja priprema za Otvoreno prvenstvo Francuske (od 26. maja do 9. juna). "Koristiću svoju sposobnost adaptacije da spremim pravu taktiku za njih. Razumijem šta je potrebno da bi ostao na vrhu i da bi se sa svima njima takmičio u borbi za titule."

U maju će srpski as napuniti 37 godina. "Veoma je važno da živiš u trenutku, da ceniš sadašnjost, ali da u isto vrijeme pamtiš prošlost, svoj put i da ceniš ljude koji te okružuju. Svake nedelje se u tenisu dešava nešto novo i potrebno je da cijeniš i to. Doduše, o tome ću više razmišljati kada završim karijeru. Dok si još uvijek aktivan, razmišljaš samo o sledećem izazovu, sledećem turniru. Imaš možda nekoliko dana u godini, modža nedelju dana da razmišljaš o tome šta si ostvario", zaključio je Đoković.