O-Džej Simpson preminuo je u miru, 30 godina nakon zločina za koji je bio oslobođen, iako su mu ruke bile krvave.

Izvor: CELEBRITY PHOTO / Avalon / Profimedia

Nekada ljubimac američke nacije, a potom robijaš i osumnjičeni za monstruozno, dvostruko ubistvo, O-Džej Simpston preminuo je ove nedelje u Las Vegasu u 77. godini. Porodica je saopštila da je preminuo okružen najbližima, od posledica raka od kojeg je bolovao poslednjih mjeseci.

O-Džej Simpson bio je jedan od najboljih "raning-bekova" u istoriji američkog fudbala, sa svojih 185 centimetara i 96 kilograma bio je MVP lige 1973. godine i među najuticajnijim igračima svoje generacije. Još tokom aktivne igračke karijere (1969-1979) počeo je da glumi u TV reklamama za koje je bio odlično plaćen i dokazao je talenat i holivudskim producentima, pa su ga angažovali za komediju "Goli pištolj", u kojoj je glumio sa Leslijem Nilsonom.

Odrastao je u teškoj sirotinji u San Francisku, tokom djetinjstva je bolovao od rahitisa i prošao je težak put do novca i slave, stečene već na Univerzitetu Južna Kalifornija, gdje je bio nacionalna koledž-senzacija. Njegova majka radila je u psihijatrijskoj bolnici, otac je bio kuvar i zaposleni u Banci državnih rezervi. Preminuo je od 1986. godine od side i bio je deklasirani homoseksualac i "drag queen", odnosno nastupao je sa ženskom odjećom i zabavljao je i druge prenaglašavajući svoju ženstvenost. Psihijatri su prethodnih decenija analizirali Simpsonovo nasilničko ponašanje (posebno prema drugoj supruzi) i utvrdili da vuče korijene iz neprihvatanja očeve se*sualne orijentacije.

O-Džej Simpson imao je, dakle, sve. Slavu, bogatstvo, ogromnu popularnost, a bio je ostvaren i kao otac. U prvi brak stupio je 1967. godine sa djevojkom iz djetinjstva, Margerit Vitli i imali su troje djece - ćerku Arnel (1968), sina Džejsona i ćerku Aren (1977), koja je doživjela tragediju i utopila se sa samo 23 mjeseca u porodičnom bazenu. O-Džej je 1977. počeo da se zabavlja sa Nikol Braun, konobaricom sa Beverli Hilsa i nakon razvoda 1979. sa Margerit, sa Nikol Braun se vjenčao 1985. godine i bili su supružnici sedam godina. Imali su dvoje djece - ćerku Sidni Bruk (1985) i sina Džastina Rajana (1988).

A, onda se dogodilo stravično ubistvo, kada je policija u Los Anđelesu uveliko znala da je O-Džej nasilnik i da prebija svoju drugu suprugu. Tog 12. juna 1994. godine, zatečena su masakrirana tijela Nikol Braun Simpson (35), kojoj je nožem skoro odrubljena glava, i njenog deceniju mlađeg prijatelja, Rona Goldmana. "Sjećam se da je pokušao neke karate poteze. Imao sam nož...", rekao je O-Džej Simpston u kontroverznom intervjuu napravljenom krajem prve decenije 21. vijeka. I dodao je kroz monstruozni osmijeh: "Moram da kažem - sve ovo što kažem je hipotetički". Nikol Braun doživjela je čak sedam uboda u vrat i glavu, a zadobila je i posjekotinu od skoro 15 centimetara, kojom joj je skoro odrubljena glava.

Iako su pronađene njegove rukavice za golf, jedna na mjestu zločina, a druga u njegovom domu, natopljene krvlju, iako je bilo krvavih tragova i na tepihu i na vozilu kojim je O-Džej Simpson otišao svojoj kući, ništa od toga nije bilo dovoljno da porota bude ubijeđena u to da je on kriv. Policija je izgubila fotografije koje su napravljene na mjestu zločina, DNK uzorci nisu skladišteni na dobar način, policija je priznala da je ušla u Simpsonov dom i da je našla navedenu rukavicu za golf bez naloga za pretres... Povrh toga, O-Džej i njegovi skupocjeni advokati, Robert Kardašijan i Džon Li Kokran znali su šta da govore poroti u kojoj su tri četvrtine činili Afroamerikanci, tada još gnijevni na policiju Los Anđelesa zbog prebijanja pripadnika svoje zajednice i niza brutalnih intervencija. Simpsonovi branioci prebacili su čitav slučaj na teren rasizma, našli su rasističku prošlost i policajcu koji je bio u Simpsonovom domu posle ubistva i optužili su ga da je namjerno razmazivao krv po njegovom vozilu...

Na taj način, u drugi plan pale su i činjenice - da je Nikol Braun prijavljivala O-Džeja za nasilje u porodici i da je dozivala policiju upomoć i bila je zaticana u žbunju porodičnog doma, polugola i sa modricama po licu i vratu. S obzirom na to da je potpisala ugovor prema kojem neće raditi za vrijeme braka, ona se osjećala finansijski zavisnom od bivšeg sportiste, koji ju je upoznao kada je imala samo 18 godina, dok je on imao 30. U jednom od incidenata, on joj je navodno slomio ruku, a ona ga je branila tvrdnjom da je pala sa bicikla. Takođe, ukazivala je i na to da ju je tukao u javnosti, tokom intimnih odnosa, čak i pred porodicom i prijateljima.

Iako je bilo više od 60 slučajeva nasilja u njihovoj porodici, policija je bila obaviještavana osam puta, a on je bio uhapšen samo jednom. Posle razvoda 1992. Nikol Braun je tvrdila da je O-Džej proganja, prati i da je maltretira, a navodno je čak i gledao kako vodi ljubav sa novim dečkom. Uplašena i zabrinuta za svoj život, čak je napisala i testament. U junu 1994. godine, samo četiri dana prije ubistva, žena po imenu "Nikol", a pretpostavlja se da je bila u pitanju upravo ona, javila se jednoj sigurnoj kući u Los Anđelesu i naglasila da je zabrinuta za to šta bi on mogao da joj uradi.

U njihovoj vili od pet miliona dolara, na Novu godinu 1989. godine, Simpson je navodno provalio u kuću, vukao je po imanju držeći je za kosu i udarao je pesnicama i šutirao toliko snažno da je morala da ode u bolnicu. Svjedoci su opisivali da je taj slučaj bio toliko jeziv da ga nikad nisu zaboravili. "Bilo je oko 3.30 ujutru kada su Nikol i O-Džej došli kući. Bili su na žurci i oboje su bili pijani. Kada je O-Džej ušao, vikao je u njenom pravcu: 'Zašto si me uvrijedila pred svim tim ljudima? Zašto me tako tretiraš?'. Nikol mu je uzvratila: 'Jer to zaslužuješ, to zaslužuješ!'. O-Džej je utrčao u spavaću sobu, gdje je dadilja čuvala njihovu ćerku Sidni, podigao ju je, a ona je vrištala da je spusti. Potom je nastavio da traži Nikol, koja je krenula po sina Džastina. 'Vraćaj se ovdje kučko', vikao joj je Simpson i počeo da je udara. Bacio je niz stepenice, udarao je pesnicama, ali je nekako uspjela da se podigne i da istrči kroz vrata kuće. 'Ostavi me, ubićeš me, ti si lud', vrištala je. Trčala je potom kroz dvorište, gdje je njihovo osoblje spavalo i čuli su je da više 'Ubiće me, ubiće me, O-Džej će me ubiti'. Mišel, kućna pomoćnica, otvorila je vrata i pustila Nikol u svoju prostoriju. Bila je obučena samo u donji veš i molila je da pozove policiju. O-Džej je potom zalupao na vrata i tražio da odmah otvori. Potom ih je razvalio ramenom, zgrabio je za kosu i udarao je pesnicom dok je vukao po dvorištu i šutirao. Nikol je uspjela da se otrgne, da se sakrije i pozvala je sa telefona izvan kuće policiju. Bilo je hladno, ona je bila napolju po kiši i tamo je sačekala policiju. 'Ubiće me! Ubiće me!', vikala je pred policijom. Odvedena je potom u stanicu, prevezena je u bolnicu, a protiv O-Džeja je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilja u porodici. Nije osporio ono što mu se stavljalo na teret i kažnjen je kaznom od 700 dolara i morao je da odradi 120 sati društveno-korisnog rada. Ni takvo nasilništvo nije moglo da ukalja njegov ugled, kao ni naredni slučajevi, za koje nije odgovarao.

Pet i po godina kasnije, kada su bili uveliko razvedeni, dogodio se zločin koji je potresao cijelu Ameriku. U večeri ubistva, Simpson i njegova bivša supruga bili su zajedno na recitalu njihove ćerke Sidni, posle koje je Nikol Braun sa svojom porodicom otišla na večeru u restoran u kojem je Ron Goldman bio konobar. O-Džej nije bio pozvan. Te večeri, Nikol Braun i Goldman izgubili su živote, a O-Džej je odletio za Čikago i tamo su u hotelu takođe nađeni krvavi tragovi, kao i u njegovoj kući, kao i u njegovim kolima, kao i na više mjesta, ali ništa od toga nije bilo dovoljno da bude osuđen. Kada je izdat nalog za hapšenje bježao je od policije po auto-putu u Los Anđelesu, što je prenosila čitava zemlja, a kada je pušten da dođe kući i u njoj bio lišen slobode, počelo je suđenje koje je pratio cijeli svijet. Nakon što je oslobođen u procesu od 11 mjeseci, porodica ubijenih tužila je parnično Simpsona i nakon što ga je sud proglasio krivim za ubistvo, naloženo mu je da plati 33 miliona dolara odštete porodicama stradalih, što nikad nije uradio.

Izvor: Reed SAXON / AFP / Profimedia

Posle oslobađanja napravio je žurku na kojoj se točio šampanjac, posle toga se preselio na Floridu i živio na ivici zakona, okružen sumnjivim tipovima, a 2007. godine je uhapšen nakon što je u jednom hotelu-kazinu opljačkao čovjeka za koga je tvrdio da je imao njegove suvenire iz igračkih dana. Osuđen je drastično, na 33 godine zatvora i 2017. godine pušten je na uslovnu slobodu. Potom se skrasio u Las Vegasu, javno komentarisao utakmice svog NFL tima Bafalo Bilsa, oglašavao se na društvenoj mreži "Iks" i, kako je navela porodica, preminuo je okružen najbližima. Početkom vijeka nadležni su mu naložili da smije da živi sa primanjima koja su mu dovoljna za egzistenciju (imao je u tom periodu godišnju penziju od 400.000 dolara), a svaki pokušaj da napravi knjigu ili da naplati neki intervju ili bilo šta slično nije mogao da naplati, jer je novac išao porodicama ubijenih, koje su do kraja njegovog života neuspješno pokušavale da naplate 33 miliona dolara, koliko im je dugovao za ubistvo za koje nije robijao. A kakav je bio njegov status i percepcija nakon tog zločina govori i činjenica da se nijedan njegov bivši tim nije oprostio od Simpsona.