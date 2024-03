Impresivan rezultat Grigora Dimitrova u Majamiju.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Bugarski teniser Grigor Dimitrov (32), jedan od najboljih prijatelja Novaka Đokovića u svijetu sporta, redom niže velike skalpove u Majamiju! Nakon što je počistio sa terena Karlosa Alkaraza, Bugarin se nije zaustavio, pa je u polufinalu prestižnog turnira eliminisao i Aleksandra Zvereva, nakon tri naporna seta tenisa - 2:1 (6:4, 6:7, 6:4).

"Bratko", kako ga Novak često oslovljava, igraće za titulu protiv Janika sinera koji je deklasirao Danila Medvedeva, a to finale u Majamiju će biti spektakl i zbog pozicija na ATP listi. Grigor Dimitrov se odličnim nastupima na Floridi vratio među deset najboljih tenisera planete i zauzimaće deveto (ako izgubi) ili sedmo (ako pobjedi) mjesto na narednoj ATP listi. Sa druge strane, Janik siner igra za najbolji plasman karijere - pobjeda mu pored titule donosi i dovoljan broj bodova da preskoči Karlosa Alkaraza i postane najbliži pratilac Novaka Đokovića.

Posljednja prepreka na putu ka tituli za mladog Italijana pomalo neočekivano biće Dimitrov, koji je u prethodna dva dana izbacio dvojicu igrača iz samog teniskog vrha. Mnoge je podsjetio na najbolje dane svoje kariejre ili na same početke kada su ga zbog ogromnog talenta poredili sa tada neprikosnovenim Rodžerom Federerom. Ipak, ima i onih koji tvrde da Grigor nikada u životu nije igrao bolji i "zreliji" tenis, a da mu upravo to donosi rezultat sada.

Podsjećamo, Dimitrov je svojevremeno bio treći teniser planete, a ima devet osvojenih titula od kojih je jedna Završni masters. tri puta u karijeri je stizao do polufinala grend slem turnira i to na različitim mjestima, po jednom u Australiji, Velikoj Britaniji i SAD. Beton mu je omiljena podloga, a sva tri puta kada je stizao do finala mastersa to je bilo na tvrdom. Do sada ima polovičan učinak - trijumf protiv Kirjosa u Sinsinatiju 2017. godine i poraz od Đokovića u Parizu 2023.