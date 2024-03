Đorđe Đoković stoji iza projekta novog učesnika ABA lige, Košarkaškog kluba Dubai.

Rođeni brat Novaka Đokovića, Đorđe Đoković (28) u utorak je zvanično uveo košarkaški klub iz Dubaija na evropsku mapu. Tim u formiranju, na čijem čelu stoji najmlađi od braće Đoković, definitivno će sledeće sezone igrati u ABA ligi, sa perspektivom da u doglednom periodu postane i učesnik najviših evropskih međunarodnih takmičenja.

Đorđe Đoković bio je do sada aktivno uključen u sport kao direktor Serbia Open turnira, a privatno i kao navijač KK Crvena zvezda, na čijim je utakmicama bio najredovniji u svojoj porodici. Praktično deceniju i po on je dolazio ili sam ili sa Novakom ili sa ocem Srđanom i zauzimao svoje mjesto u loži kraj terena. Od sledeće sezone, njegov tim igraće protiv Zvezde, a on će u Štark areni ili u hali "Aleksandar Nikolić" biti na suprotnoj, gostujućoj strani.

Đoković se sa svojom partnerkom Saškom Veselinov Đoković prošle godine preselio u Dubai, u kojem zasniva i porodicu (dobili sina Aleksandra) i počinje ambiciozni poslovni projekat. "Trenutni period života i poslovni zadaci su nas uputili u Dubai, i jako smo uzbuđeni zbog toga. Mogu slobodno da kažem da je to i Saški i meni omiljeni grad. Srbija je naš dom, uvijek ćemo se vraćati", poručio je Đoković krajem prošle godine u intervjuu za 24sedam.

Kada je u pitanju košarkaški klub na čijem je čelu, u prethodnom periodu je bilo nagovještavano da će trener biti Svetislav Kari Pešić, bivši trener Crvene zvezde u dva mandata. Selektor Srbije je nakon osvajanja svjetskog srebra na Mundobasketu iskreno priznao da u klubu u nastajanju ima prijatelje, ali i da (još) nije ništa dogovorio sa čelnicima."Koliko ja znam, nema nikakvih pregovora. Niti sam ja započeo, bilo je i ponuda tokom sezone nekih evroligaških klubova, ali odlučio sam da stavim ispred igrača i svega Olimpijske igre. Najiskrenije vam kažem, nemam drugih planova osim Olimpijskih igara. Ne da ja tu foliram nešto... Kao prvo, ne znam da li ću uopšte da budem trener. Doći će vrijeme kada ću morati da kažem 'Dosta je bilo'. I prije nego što sam došao da budem selektor, već sam odlučio da ne budem, pa me je ubijedio sin Marko da budem. Njega je ubijedio Saša (Danilović), onda on mene... Ali stvarno nemam planova. U Dubaiju imam prijatelje, pomažem im koliko mogu, ali da li ću to da budem, ne znam", rekao je Pešić.

Blizak Đokovićev saradnik u Dubaiju je Dejan Kamenjašević, koji je prije sedam godina započeo košarkašku akademiju u Dubaiju. "Ponosan sam na to što smo izgradili to što smo izgradili i Mohamed Al-Rafi, partner koji je bio druga ili treća osoba koja je uticala na mene, promijenila mi život i pokazala mi kako se razvija biznis. Došao sam ovde prije sedam godina, počeli smo u maloj akademiju, tu sam se upoznao sa sinom Mohameda Al-Rafija, a tako i sa gospodinom Al-Rafijem"

U intervjuu za "Naš biro", Kamenjašević je otkrio da li Emiraćani imaju talenta za košarku. "Emiraćani, kao i svaka nacija, imaju potencijala i kapaciteta, ali moraju da rade na tome. Sport i razvoj u sportu nije od danas za sjutra, potreban je proces i posebno da bude uspostavljen sistem da bi oni počeli da dobijaju talentovane sportiste, pa i košarkaše. Njihova liga je još slaba, rad sa mlađim kategorijama vrlo je diskutabilan, i u stvari samo se radi dobro u dvije-tri akademije u Dubaiju; PSSA je jedina u Abu Dabiju kao Akademija ne ASA, i možda ponekoj školi. Djeca igraju turnire a ne lige; vršnjaci u Evropi od, na primjer, 15 godina treniraju šest puta sedmično, dok Emiraćani pa čak i ekspati ovdje to rade maksimalno dva puta. Djeca u Evropi imaju jednu utakmicu sedmično za 10 mjeseci sezone, a ovde jednom sedmično za dva mjeseca školske sezone, a za akademije ni to. Naša akademija je ove godine za samo šest mjeseci odigrala više od 80 utakmica između uzrasta od pet do 21. godine, govorimo o možda šest timova - dakle 13 utakmica po timu, što znači dva mjesečno, što je opet upola manje nego u Evropi, ali opet je veliki pomak i velika stvar, i to je jedan od razloga zašto je PSSA jedinstvena akademija", govorio je Kamenjašević.

U Dubaiju se očigledno stvara ambiciozni projekat, a jedno je sigurno - sledeće sezone gostovaće na "jadranskim" terenima. "Skupština ABA lige, započeta 12. marta u Zagrebu i nastavljena 19. marta usvojila je većinom glasova da prihvati ponudu Košarkšaškog klub Dubai da učestvuje u ABA ligi bar u naredne tri sezone, počev od takmičarske 2024/25", zvanično je saopštila liga.