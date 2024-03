Novak Đoković dobio je jedno interesantno pitanje na konferenciji za medije.

Novak Đoković uspio je, uz malo problema, da prođe u treće kolo Indijan Velsa. Pobijedio je Aleksandra Vukića posle tri seta i čeka ga duel sa Lukom Nardijem u narednoj rundi takmičenja. Po završetku meča pričao je o Nikoli Jokiću, pa je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara.

Jedno od tih pitanja ga je nateralo na razmišljanje. Upitan je da izdvoji jednu ili dvije ključne lekcije koje je naučio od sporta. "Veoma dobro pitanje. Potrebno mi je malo vremena da se pripremim kako bih dao pravi odgovor. Ovako iz glave mogu da kažem da sam postao otporniji, za sve u životu. Takmičenje na najvišem nivou poslednjih 20 godina dozvolilo mi je da uđem u djelove sebe i sa mentalnog, fizičkog, emotivnog aspekta, za koje nisam znao da postoje. Morao sam da 'kopam duboko' mnogo puta da bih prošao kroz određene izazove i ispisao istoriju", rekao je Novak.

Na kratko je zastao, pa je nastavio da objašnjava. "U isto vrijeme me je sport naučio da ako radiš stvari na pravi način, ukoliko si posvećen svakodnevnim stvarima i konstantno unapređuješ sebe i tražiš način da unaprijediš i svoje vještine i sebe kao osobu i sportistu, onda ćeš moći da ideš još dalje. Ništa nije nemoguće. Potrebno je da prvo vjeruješ u to, pa da vizuelizuješ i onda kada to znaš, napravi i kratak i dugoročni plan da bi uradio sve da bi došao do svog sna."

Ponovio je priču koju je više puta spominjao. "Ja sam svoj dječački san ostvario 2011. godine i onda sam morao da nađem nove snove, ciljeve, da vidim neke nove horizonte. Takođe, sport me je naučio da prihvatam male poraze sa više optimizma, da se tako izrazim. Da šta god se desi, ako izgubiš meč, brzo će doći sledeći. Ovaj sport je pun izazova, ima najdužu sezonu od svih sportova, ali je u isto vrijeme prelijep. Uvijek ti daje novu šansu, novu nedelju da zasijaš, osvojiš trofej i da opet pronađeš sebe", zaključio je Đoković.