Dejvid Grejndžer je preminuo poslije duge i teške borbe sa rakom.

Izvor: Youtube/ Gordon Gronk/Printscreen

Tužne vijesti dolaze iz Australije gdje je u 69. godini poslije duge i teške borbe sa kancerom preminuo Dejvid Grejndžer. Sportista koga su zvali "Smrtna opasnost" (Grave Danger na engleskom prim. aut.) je tokom karijere igrao australijski fudbal za Port Adelejd i bio je figura koj su navijači ili obožavali ili mrzili.

"Port Adelejd je u žalosti zbog smrti dvostrukog osvajača titule Dejvida Grejndžera koji je preminuo juče u 69. godini", naveo je njegov bivši klub,

On je nastupao za Port Adelejd od 1975. do 1982. godine, a na kratko je bio i u Sent Kildi, a pogotovo je bio bitan u finalu prvenstva 1977. godine.

Bio je poznat po skandalima na terenu i van njega,a na finalu 1981. godine je namjerno udario Nevila Koldvela i završio mu karijeru. Naredne godine je takođe imao sukob sa Grejemom Kornsom u finalu, a sa tog meča je zbog bijesne publike morala da ga izvede policija.

Dejvid Grejndžer Izvor: Youtube/Gordon Cronk

Poslije završetka karijere je takođe imao problema pa je tako 2002. godine uhapšen sa 17 kilograma marihuane u vrijednosti od 35.000 dolara.