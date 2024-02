STIV BRAUN (66) PREMINUO OD RAKA PLUĆA: Pisao muziku za dječije serije, proslavio se u komediji sa čuvenim glumcem!

Britanski kompozitor i komičar preminuo je u 66. godini, saopštila porodica

Izvor: YouTube/screenshot/Speed News TV

Kompozitor Stiv Braun, koji je tokom višedecenijske karijere pravio muziku za britanske hit serije i dječije emisije, preminuo je u 66. godini od raka pluća.

Njegov agent je saopštio da je Braun preminuo nakon "duge i teške borbe". Stiv Braun, iako najpoznatiji kao kompozitor, radio je i kao glumac i komičar sa Stivom Kuganom u seriji "Spitting image", a najpoznatiji je po ulozi fikcionalnog vođe benda Glena Pondera u ostvarenju "Knowing me, knowing you".

Bio je član postave komičarskih skečeva emitovanih na radiju BBC 4 "In one ear", i napisao je brojne hit pjesme za serije i emisije. Pisao je pjesme za BBC 2 "Dead ringers", pojavljivao kao Noel Galager, a 1995. godine komponovao muziku za dečiju emisiju "Ant and Dec show".

Iza sebe je ostavio dva sina, Alfija Brauna i Lenija Brauna, stend ap komičara i muzičara i dva puta se ženio.