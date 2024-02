Šampion Evrope Benoa Konku optužen je da je pokušao da siluje djevojku u jednom noćnom klubu.

Izvor: Laurent THEOPHILE / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuska je osvojila Evropsko prvenstvo u rukometu savladala je Dansku, a jedan od reprezentativaca pobjedničkog tima optužen je za pokušaj silovanja! Jedna žena tvrdi da je u jednom noćnom klubu u Parizu Benoa Konku pokušao da započne intimne odnose bez njene dozvole. Policija ga je privela već narednog jutra.

Potvrdio je to i francuski rukometni savez čim se to dogodilo, uz poruku da imaju "nultu toleranciju" i da "osuđuju bilo kakav vid nasilja", uz napomenu da se neće dodatno oglašavati dok se ne završi policijska istraga. On se putem svojih advokata oglasio i demantovao sve optužbe i istakao da će "istraga otkriti istinu."

Dan kasnije oglasio se i njegov klub, poljski Kjelce. "Želimo da informišemo javnost da je Konku sklonjen iz kluba i neće igrati nijedna meč dok vlasti u Francuskoj ne riješe slučaj", navodi se u saopštenju poljskog tima.