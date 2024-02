Ministarstvo sporta objavilo je danas odluku o dodjeli sredstava za sporovođenje programa nacionalnih sportskih asocijacija

Izvor: Vlada Cre Gore

Ministarstvo sporta i mladih za sufinansiranje programskih aktivnosti krovnih sportskih organizacija i nacionalnih sportskih saveza izdvojilo je rekordnih 6,55 miliona eura, što je za 40 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, kazao je ministar Dragoslav Šćekić, prenose Vijesti.

On je naglasio da je značajno unapređenje sredstava za finansiranje redovnih programa sportskih organizacija predstavlja jasnu poruku o odnosu Vlade Crne Gore i resornog Ministarstva sporta i mladih prema sportu i uspjesima crnogorskih sportista.

"Predstavlja i poruku o jasnoj namjeri da uložimo dodatni napor da stvorimo bolje preduslove i povoljniji ambijent za razvoj sporta", rekao je Šćekić na konferenciji za novinare.

Ministarfstvo sporta objavilo je danas odluku o dodjeli sredstava za sporovođenje programa nacionalnih sportskih asocijacija i sa čelnicima tih asocijacija na svedčanosti u Vili Gorica potpisala ugovore.

Šćekić se zahvalio ministru finansija sa saradnicima na razumijevanju koje je pokazao prilikom izdvajanja sredstava za sport i mlade, kao i za buduće projekte.

"Svjesni smo činjenice da navedena sredstva predstavljaju snažniji impuls za rad sportskih saveza, ali i da su ona dovoljna samo za realizaciju redovnih programskih aktivnosti, dok izazov i dalje predstavljaju kapitalne investicije u sportu koje ćemo težiti da u narednom periodu unaprijedimo kroz zajedničku saradnju i utvrđivanje prioriteta", rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo sporta je, vodeći računa o najperspektivnijim sportistima koje su u svojim programima prepoznali nacionalni sportski savezi, za 200 predloženih stipendista u okviru nacionalnih sportskih saveza opredijelili približno pola miliona eura. On je najavio da će Ministarstvo sporta i mladih, preostala budžetska sredstva, preusmjeriti na prioritete od javnog interesa, pišu Vijesti.

"To su, u prvom redu razvoj školskog sporta, nastavak unapređenja sportske infrastrukture u Crnoj Gori, koji podrazumijevaju završetak istočne tribine Gradskog stadiona, gdje je završen projekat Fudbalskog saveza, ali ćemo istrajati i na ideji nacionalnog stadiona, izgradnji Olimpijske kuće i atletskog stadiona u Glavnom gradu, kao i izgradnji sportskih centara na sjeveru i jugu države", rekao je Šćekić.

On je naglasio da je intencija Ministarstva sporta i mladih da izmjenama postojećeg zakona, novom Strategijom ravoja sporta, ali i drugim zakonima (Zakon o igrama na sreću, set poreskih zakona) unaprijedi sistem finansiranja sporta.

"Očekujem da opravdamo izdvojena sredstva naših građana, kako bismo mogli sa pravom za sledeću godinu da tražimo dodatna izdvajanja, ali i da pokažemo da smo istinski servis za njihova sportska očekivanja", rekao je Šćekić.

On je naglasio da Ministarstvo sporta i mladih nije samo partner, već da sa nacionalnim sportskim savezima čini jedan tim.

"Zato moramo zajedno raditi na stvaranju što pozitivnije atmosfere u društvu, jer to sportu i pripada, ali da vratimo solidarnost i pažnju među savezima, da zaustavimo negativne uticaje i da dovedemo do onog nivoa da svi građani punim plućima navijaju za naše reprezentacije! Mi to kao tim moramo i možemo. U ime budućih rezultata, dobre atmosfere i napretka", rekao je Šćekić, prenose Vijesti.

Ministarstvo sporta i mladih je za sufinansiranje programa sportskih organizacija opredijelilo je Košarkaškom savezu i Rukometnom po 740, a Vaterpolo plivačkom savezu 600 hiljada eura, saopšteno je iz tog Vladinog resora. Odbojkaški savez iz budžeta dobio je 460, Atletskom opredijeljeno 295, a Bokserskom 210 hiljada eura. Crnogorski olimpijski komitet dobio je na konkursu 760, dok je Paraolimpijskom komitetu dodijeljeno je 300 hiljada eura. Ministarstvo sporta i mladih za sufinansiranje programa sportskih organizacija za ovu godinu izdvojilo je rekordnih 6,55 miliona eura, a sredstva su opredijeljena za 44 nacionalna sportska saveza. Najavljeno je da će kroz programe biti sufinansirane stipendije za 200 sportista.