Novak Đoković se oglasio na Instagramu prvi put od eliminacije sa Australijan opena i pokazao klasu.

Izvor: Profimedia/Saeed KHAN / AFP

Novak Đoković u subotu je napustio Australiju nakon što je doživio poraz u polufinalu svog omiljenog i najuspješnijeg grend slem turnira, međutim iako je sigurno utučen zbog toga što nije došao do trofeja - pokazao je još jednom kako pravi sportista treba da se ponaša. I na njegovom primjeru bi Nadal i Federer mogli štošta da nauče...

Đoković se oglasio na Instagramu i čestitao je finalistkinjama ženskog singla Australijan opena, još jednom pokazavši svoju veličinu. Nije mogao uživo da isprati finale Sabalenke i Dženg, ali je obijema čestitao u odvojenim objavama na pokazanom na turniru. Kineskinji, koja je poražena u svom prvom grend slem finalu, napisao je da je odigrala sjajan turnir i da za nju u budućnosti stiže još mnogo sjajnih stvari, dok je Sabalenki, kojoj je dobar prijatelj, kratko čestitao uz emodži "lava" - tetovažu koju ima na ruci. Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsjetimo, Sabalenka je do drugog uzastopnog trofeja na Australijan openu došla u stilu Novaka Đokovića, ne izgubivši nijedan set na čitavom turniru. Dominantno je odigrala protiv svih protivnica, pa ni Dženg, koja nema dovoljno iskustva, nije mogla ništa u finalu - 6:3, 6:2 za samo 77 minuta igre.

Što se tiče Novaka Đokovića, i dalje se čeka njegov plan za nastavak sezone, a sada je prioritet da uživa sa porodicom koju nije vidio mjesec dana i ta odvojenost mu je jako teško pala: "Da budem iskren, nije mi lako. Mučim se sa tim sve više i više kako vrijeme prolazi. Dug je put do Australije, vjerovatno i najduži koji imamo u sezoni. Pet nedjelja provodite ovdje i to je mnogo. Moj sin Stefan ima devet, ćerka Tara šest godina, svakog dana, nedjelje, mnogo toga se dešava. Njoj je ispao prvi zub i ja nisam bio tu za to. Sve je u balansu", naglasio je Đoković.