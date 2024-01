Gledalac pokušao da izbaci Novaka Đokovića iz ritma. Šta mislite, da li je uspio?

Izvor: Eurosport/Prinstscreen

"Vakciniši se, druže", dobacio je jedan navijač Novaku Đokoviću u završnici Noletovog meča protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija, završenog u tri seta. Iako se spremao u tom trenutku za servis i iako je imao meč-loptu, Novak je morao da zastane, da odloži poen i da se ponovo fokusira. Okrenuo se ka tribini sa navijačima, ali nije dalje reagovao. A, potom je osvojio poen, pobijedio i potpuno mirno otišao do protivnika, kome je čestitao na velikoj borbi i na plasmanu u treće kolo Australijan opena.

Novak Đoković nije vakcinisan, a često je isticao dan nije antivakser. On je zbog odluke se ne vakciniše prošao kroz pakao u Australiji prije dvije godine, jer je bio lišavan slobode, zatvaran u sada već čuveni hotel, helikopter je nadgledao teren Australijan opena kada je on bio na njemu, a posle svega toga je deportovan. I to iz zemlje čiji je turnir proslavio kao niko u istoriji i gdje je desetostruki (rekordni!) šampion i aktuelni osvajač Australijan opena.

Zbog odluke da se ne vakciniše, Novakova karijera je dosta trpjela prethodnih godina. Sve do prošle jeseni nije mu bio dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države kao nevakcinisanom stranom državljaninu i zato je tek 2023. zaigrao na Australijan openu - i osvojio ga. "I dalje razmatram mogućnost vakcinacije zato što svi zajedno pokušavamo da pronađemo rješenje za korona virus. Nikada nisam bio protiv vakcinacije, razumijem šta se dešava i nadam se da ćemo pobijediti virus", rekao je Đoković o vakcinaciji prije dvije godine o toj temi.

Pogledajte kako je Đoković provociran u Australiji u petak ujutru.

Ovog januara u Melburnu Novak prolazi kroz određene zdravstvene probleme, ali ga oni za sada nisu spriječili da ostvari plan u prve tri runde i da pobijedi u mečevima protiv sva tri protivnika. U uvodnoj rundi pobijedio je Hrvata Dina Prižmića, u drugom je savladao Alekseja Popirina, a u trećem je najdominantnije do sada ostvario trijumf - u tri seta.

U toku meča, mnogi su bili zabrinuti zbog scene na Novakovoj pauzi, a i većina je primijetila detalj ispod Đokovićeve majice. Posle meča, Đoković je poslao moćnu poruku navijačima u Srbiji. U sljedećem kolu, vjerovatno u nedjelju ujutru, Đokovića čeka duel protiv Adrijana Manarina.