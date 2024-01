Novak Đoković zagrmio nakon poraza na Junajted kupu, ovo je nedopustivo ponašanje.

Izvor: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Najbolji tensier svih vremena Novak Đoković poražen je na Junajted kupu od Aleksa De Minora, a meč u četvrtfinalu takmičenja nacionalnih timova obilježili su i njegovi bolovi u zglobu. Najbolji srpski sportista ponovo se žalio na bolove u zglobu i podlaktici desne ruke, a ovog puta je njegovu povredu propratilo skandalozno ponašanje fizioterapeuta!

Zbog toga što je turnirski doktor procijenio da se Novak Đoković oporavlja od povrede on nije mogao da dobije medicinski tajm-aut, već samo kratku masažu posle sedmog i devetog gema prvog seta... Praktično, fizioterapeut je odbio da ukaže pomoć Novaku Đokoviću jer je smatrao da povreda nije dovoljno ozbiljna?!

"Tražio sam medicinski tajm-aut, ali je on rekao da ne mogu da ga dobijem. Možete da dobijete pauzu samo ako povreda već postoji, objasnio mi je. Nisam razumio šta to znači. Rekao je da sam mu rekao da se popravlja, pa da zbog toga ne misli da treba da dobijem medicinski tajm-aut. Rekao sam da se popravlja prije meča, ali kada je meč počeo juče i posebno danas se pogoršalo, pa mi je bio potreban tretman. Nije želio da mi da medicinsku pomoć. To je sve, više od toga ne mogu da kažem", istakao je Novak Đoković.

Podsjećamo, srpski teniser je i u utorak protiv Češke tražio medicinski tajm-aut iz istog razloga. Tokom meča protiv Jiržija Lehečke osjetio je bol u zglobu desne ruke. "Nadam se da se stanje neće pogoršati. Osetio sam bol na zagrevanju prije meča, tražio sam pomoć i pre i tokom i posle meča. Nije prvi put da mi se ovako nešto dešava, znao sam i ranije da se snađem. Vjerujem da mogu da se oporavim i da budem spreman za naredni meč", rekao je Novak prije nego što je Hamadu Međedoviću prepustio da igra dubl protiv Čeha. Povreda koja sada muči Novaka veoma je slična onoj koju je imao u septembru 2022. godine, tokom takmičenja na Lejver kupu, kada je poražen od Feliksa Ože-Aljasima.