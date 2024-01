Aleksis De Minor je pobjedu nad Novakom Đokovićem iskoristio da se obračuna sa nekim od svojih kritičara.

Aleksis De Minor je uspio da ostvari najveću pobjedu u karijeri pošto je u četvrfinalu Junajted kupa uspio da pobijedi Novaka Đokovića 6:4, 6:4, a posle meča je odmah pohvalio svog rivala.

"Jako je specijalno ovo što sam uradio, posebno je. Novak je nevjerovatan teniser, toliko je uradio za ovaj sport. Jako sam srećan što sam uradio ovo u Pertu u Australiji", rekao je on.

Prvi meč između ova dva rivala završio se dosta loše po De Minora pošto je prošle godine u četvrtom kolu Australijan opena Novak uspio da ga pobijedi i da mu pri tome prepusti samo pet gemova.

"Pa ja mislim da nije moglo da bude gore nego tada. Kad igrate protiv Novaka morate da vjerujete u sebe, da se borite do kraja. Veoma sam srećan zbog pobjede i mnogo mi to znači. Ljudi, hvala vam mnogo", rekao je De Minor, a na pitanje kako je sada uspio da pobijedi najboljeg ikada odgovorio je: "Sve to je došlo jer mnogo ljudi nije vjerovalo u mene. Danas sam dokazao da mogu! Nikada neću biti najbolji i najveći igrač, moram da se adaptiram i danas sam uspio da to uradim", završio je De Minor.

Srbija se posle tog poraza našla u velikom problemu jer je Ajla Tomjanović dominirala protiv Natalije Stevanović, a u miks dublu Australijanci imaju jedan od najjačih mešanih parova svijeta, pa smo praktično ostali bez šanse za trijumf.