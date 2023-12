Šta se tačno desilo Mihaelu Šumaheru tog kobnog 29. decembra 2013. godine? Otkriveni su sada novi detalji.

Izvor: Profimedia

Približava se deseta godišnjica od teške nesreće Mihaela Šumahera na skijanju u francuskim Alpima, a prethodnih dana sve više se priča o stanju legendarnog vozača Formule 1. Nedavno se oglasio njegov prijatelj Žan Tod, koji mu je bio i "šef" u najboljim danima karijere u Ferariju, koji je otkrio da Mihael "više nije ista osoba", dok je sada skoro deceniju od nesreće progovorio i njemački novinar Jens Gideon.

Prema njegovim riječima, dvije kobne greške su se dogodile 29. decembra kada je Mihael Šumaher izgubio kontrolu na skijama i glavom udario o stijenu, tako da je u seriji podkasta za "ARD" ispričao šta se zapravo desilo i bacio senku na ono što smo do sada znali o nesreći.

Prema njegovim riječima, nakon opsežne istrage slučaja, instruktor Andre rekao je novinaru da toga dana tlo nije bilo prekriveno s dovoljno snijega i da je bilo opasno za skijanje. Zbog toga, stijene su "bliže površini nego inače", što nije poznato da li je bilo uopšte saopšteno Šumaheru prije nego što je stao na skije: "Ne ide se skijati tokom takvih dana. Jasno je bilo da nema dovoljno snijega za skijanje", rekao je instruktor skijanja.

Vidi opis TOGA DANA NAPRAVLJENE SU 2 KOBNE GREŠKE! Otkriveni novi detalji o Šumaheru koji BACAJU SUMNJU na čitav slučaj! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/FORMULA 1 Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia, Profimedia/Gero Breloer Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iako je Mihael Šumaher prebačen helikopterom u bolnicu nakon nesreće, otvoreno je i pitanje koliko su brzo reagovali ljekari. Navodno, reakcija je morala da bude i prije dolaska u bolnicu u Grenoblu. Preciznije, čekalo se predugo i to je ostavilo velike posledice po Šumija.

"Kada su počeli problemi sa disanjem i gubitkom svijesti, Šumaher je prebačen u drugu medicinsku ustanovu. Međutim, s obzirom na to da je isprva bio pri svijesti, moguće je da ozbiljnost povreda nije mogla da se procijeni dobro na prvi pogled", napominje se.

Podsjetimo, Mihaela Šumahera niko sem najbliže porodice i prijatelja nije video u javnosti deset godina i čuva se u strogoj tajnosti na imanju u Švajcarskoj. Poslednje informacije dao je Žan Tod: "Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i djeca. Oni ga štite.Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da dijelim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo prije 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1", naglasio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 05:30 FORMULA 1 SPEKTAKL U BEOGRADU ZA SAMO 4 DANA: Šampionski bolid stigao u Srbiju! Izvor: Promo Izvor: Promo

(MONDO - M.V.)