Novak Đoković se oglasio na Tviteru i pojasnio da ne kupuje teniski centar u Marbelji.

Novak Đoković rijetko se oglašava na društvenim mrežama kako bi komentarisao vijesti koje svakodnevno pristižu o njemu, međutim ovoga puta je morao da reaguje. Razlog je informacija koja je stigla iz Španije da je Nole u pregovorima da kupi napušteni teniski centar legendarnog Manola Santane u Marbelji, a iako je to vijest koja nije imala prevelikog odjeka u javnosti - srpski as je želio da pojasni da je to potpuna izmišljotina.