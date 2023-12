Nikolaj Davidenko objasnio je svima zbog čega Novak Đoković i dalje dominira svjetskim tenisom.

Izvor: 60 Minutes/Youtube

Novak Đoković (36) dominira svjetskim tenisom i u 2023. godini, kao što je radio i 2011. godine kada je imao jednu od najboljih sezona u karijeri. Ni godine ni mlađe generacije ne mogu mu ništa. Protiv njega je prije desetak godina igrao Nikolaj Davidenko (42). Rus je u penziji od 2014. godine, Srbin se poigrava. Šta je razlog i kako mu uspjeva?

Upravo su to neka od pitanja na koja je odgovarao čuveni ruski teniser. "Novak je za mene unikatan, ima nevjerovatne vještine koje je skupljao tokom cijele karijere. Čak i kada je igrao protiv Federera, Nadala, protiv mene. Pored fizičkih predispozicija i karakteristika radio je mnogo na mentalnoj snazi i koncentraciji. Shvatio je da može sve da pobijedi svojim tenisom. Rekao bih da je 'velika trojka' bila jača od svih, čak i sad Alkaraz koji podsjeća na Rau iz mladosti, dobar je trkač, ali ne mogu da kažem da je prevazišao očekivanja", rekao je Davidenko za ruski "Čempionat".

Po njegovom mišljenju srpski as bi i naredne sezone mogao da nastavi sa dominacijom. "Ako Novak uđe u formu, čak i bez igranja nekih turnira i ako ga za obiđu povrede, onda je spreman za sve, važno je da imate dovoljno snage za svaki meč. Ako to uspije, njegova koncentracija je na višem nivou od svih ostalih, zato ga se svi plaše, taj strah ostaje. Đoković je mlađu generaciju dobijao svojom glavom, oni na psihološkom nivou gube od njega i tako on dominira. To šta radi je jedinstveno, mnogi bi rekli da je on po tome unikat."

Pored svih pohvala Nikolaj smatra da Novak nema mnogo šanse da osvoji sva četiri grend slema u sezoni. "Kako vrijeme prolazi, sve je teže tako nešto uraditi. Igra se na tri dobijena seta na grend slemovima. Da se igra na dva dobijena, onda bih rekao da ima 100 odsto šanse da u tome uspije i da uzme sva četiri turnira. Masters u Parizu je to najbolje pokazao, ušao je u seriju, osvojio nekoliko gemova u nizu i tako je dobio sve. Na slemovima može da se igra pet setova, to zna da iscrpi, sedam mečeva. Ne znam koliko dugo će da traje. Biće interesantno videti u kakvoj će formi biti na Australijan openu."

Uz sve turnire, slemove, Masterse, naredne godine su na programu i Olimpijske igre. "Mnogi teniseri nisu presrećni da igraju na Igrama, zato što to zahtjeva posebnu pripremu. Igrači nemaju tako nešto, zato što sezona traje, turnirim mečevi i tu je Olimpijada u kalendaru. Kao da je običan turnir i rekao bih da ko bude u najboljoj formi u tom momentu ima najviše šanse da osvoji", zaključio je Davidenko.