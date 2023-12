Legendarna crnogorska rukometašica Jovanka Radičević kaže da su rukometašice od prvog meča pokazale veliki karakter i srce, a tehničke greške i promašaji su sastavni dio velikih takmičenja.

Izvor: MONDO/Bojan Stanišić

Legendarna crnogorska rukometašica Jovanka Radičević je ponosna na saigračice koje su sinoć eliminisane u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, prenosi CdM.

Bolja od naše reprezentacije je bila Danska (26:24) uz veliku pomoć sudijskog para iz Alžira.

“Ne volim da komentarišem suđenje, ali protiv ovakvih velesila morate da budete dvostruko bolji da biste očekivali da će nešto da vam sviraju i da uopšte dozvole da pobijedite domaćina pred 12.000 navijača. Morale smo, dakle, da budemo mnogo bolje da bismo ih savladale. Sve u svemu, zadovoljna sam, a znam da igračice žale iako treba da budu ponosne jer su pokazale još jednom želju i karakter, ono što Crna Gora mora da ima u svakom sportu”, rekla je Jovanka Radičević, prenosi CdM.

Ipak, Crna Gora je pokazala koliko može.

“Ponosna sam na ekipu, znala sam da će igranje pred 12.000 danskih navijača u njima da probudi sportski inat i želju da pokažu karakter. Nema što da im se zamjeri, za svaku pohvalu je da “mala” Crna Gora, sa rukometašicama koje do sada nijesu igrale toliko u klubovima, odigra na ovaj način protiv Danske koja ima šesnaest vrhunskih igračica na svim pozicijama”, dodala je Jovanka, piše CdM.

Ovaj tim ima budućnost.

“Sigurna sam da će iz prvenstva iz prvenstvo samo da rastu kao tim. Od prvog meča pokazale su veliki karakter i srce, a tehničke greške i promašaji su sastavni dio velikih takmičenja i ovakvih utakmica, pogotovo kod igračica koje do sada nijesu osjetile tu draž. Ponosna sam na ekipu, pokazale su da je lijepa budućnost pred njima i da će kad se vrati Đina Jauković to biti reprezentacija od koje će – htjeli to da priznaju ili ne – mnoge velesile da strahuju”, zaključila je Jovanka Radičević.