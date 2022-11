Jovanka Radičević govorila je u jutrašnjoj radio emisiji o enormnom uspjehu naših rukometašica, ali i o zlonamjernim komentarima koji su se mogli čuti čak i iz naše zemlje.

Izvor: Profimedia

"Samo pravi, istinski navijači, oni koji iskreno, srcem vole svoju zemlju mogu da razumiju šta za nas znači ova bronza", kaže Jovanka Radičević, koja se poslije 15 godina, 3 osvojene medalje i bezbroj podarenih emocija, oprostila od našeg nacionalnog dresa.

Ipak, i pored svega Jovanka je posvetila pažnju lošim stvarima koje su pratile i nju i njene saigračice, na ovom i na mnogim drugim prvenstvima:

"Znam da mnogi nijesu vjerovali, znam da su se mnogi molili da ne pobijedimo i milion nekih stvari pokušavali, ali, ti znaš da sam ja bez dlake na jeziku i da pričam isključivo srcem. Zato, danas, zaista želim da stavim tačku na neke stvari. Hoću da kažem sad, kod tebe, u tvojoj emisiji, a sve ove godine nijesam željela da pričam jer ja volim da pričam na terenu, onih 40×20 su moj prostor, ja tu pričam i iza mene stoje djela… Ali je zaista teško čitati razne napise koje sam doživjela lično, nakon svega što sam dala svojoj zemlji, bez obzira na to ko ih piše i kako ih piše", kazala je Radičević.

Moje je potpuno pravo, kako kaže, kao građanina Crne Gore za koga ću da budem "politički opredijeljena i da li ću da se eksponiram ili ne".

"Ali ono što ja nosim u grudima je onaj grb za koji ja igram srcem i dušom, kao i sve “lavice”! Mi igramo za Crnu Goru. Mi predstavljamo Crnu Goru, igramo za svakoga građanina i Crnogorca koji živi pod ovim nebom! Meni na dresu ne piše ništa osim – Montenegro! Žalosno je i tužno šta smo sve u prethodnim godinama i danima mogli da čitamo. Čak i prijeteće poruke koje sam dobijala. Ja pričam djelima. Svi ti miševi koji se kriju iza tastatura daju sebi za pravo da vrijeđaju nekoga ko srcem i dušom igra za svoju zemlju. Zaista sramotno! Mi smo ispisale najljepše stranice crnogorskog sporta. Mi smo cijelom svijetu poslali sliku kako se voli svoja zemlja. Navijači su poslali sliku Evropi i svijetu šta je to prava ljubav prema svojoj zemlji. To više niko ne može da ospori. Crna Gora je svetinja, Crna Gora je dom i to je jedno i najvažnije u svemu ovome. A ko glasa ovoga ili onoga apsolutno me ne zanima. Imam pravo da budem opredijeljena kako ja hoću. Crnu Goru mi niko ne može uzeti iz duše i srca. Čast mi je bila i privilegija što sam sve ove godine mogla da dam doprinos crnogorskom dresu, koji je za mene sve na svijetu", dodaje doskorašnji kapiten.