O povredama i problemima Karlosa Alkaraza pričao je Nikolaj Davidenko.

Karlos Alkaraz (20) napašće Novaka Đokovića (36) i prvo mesto sledeće godine. Pokušao je to da učini i u završnici ove sezone, prijavio je turnire u Aziji i tamo je hteo da osvoji dodatne bodove i da prestigne Srbina. To mu se obilo o glavu, pošto je doživeo nekoliko povreda zbog kojih je bio prinuđen i da se povuče sa nekih turnira, a u tom periodu imao je i neke iznenađujuće poraze.

Šta je problem sa mladim španskim igračem i zašto mu se to dešava? Pokušao je to da objasni bivši teniser Nikolaj Davidenko (42). "Alkaraz je za mene baš čudan. Zašto se to dešava? Zato što je španska škola tenisa posvećena fizičkoj spremi i fizičkoj aktivnosti. Njihov zamah je nerealan, imaju natpriorodnu fizičku spremu, fokusiraju se na više stvari, ne samo na tenis. Za njih je tenis u pozadini. Prvo i ono na čemu najviše insistiraju jeste da moraš da trčiš i da se ne umaraš. I tek onda ide fokus na drugu stranu terena", rekao je Davidenko za ruski "Čempionat".

Nekadašnji treći reket planete zabrinut je za Karlosa. "Telo ne može da izdrži takve napore. Prerano je da sa 20 godina imaš takve povrede. Onda se na to nadovezuju druge povrede, kao lanac i karike. Zbog toga na nekim turnirima igra fantastično, a na nekima mora da se povuče", zaključio je Davidenko.

Alkaraz je u poslednjih godina doživeo niz povreda. U novembru 2022. doživeo je kidanje mišića u trbušnom zidu i morao je na pauzu od šest nedelja. U januaru 2023. doživeo je povredu mišića u desnoj nozi na treningu i zbog toga je propustio čitav Australijan open, pa zbog toga posle 20 nedelja ostao i bez prvog mesta, koje mu je uzeo Novak Đoković, novi-stari prvak u Melburnu. Nije prošlo mnogo od toga, a osetio je bol u istoj tetivi desne noge u finalu turnira u Riju i krajem februara 2023. povukao se iz Akapulka. Već u aprilu, dijagnostikovan mu je post-traumatski artritis u levoj šaci i osetio je nelagodu u mišiću u leđima tokom turnira u Majamija, pa se povukao sa Monte Karla. I tu nije bio kraj, jer je i u junu 2023, u čuvenom polufinalu Rolan Garosa protiv Novaka Đokovića, osetio ogromne probleme sa grčevima i uz to bol u levom zglobu...Niz njegovih povreda nije dugačak i to je nešto na čemu će trenutno drugi teniser sveta morati mnogo da radi, da bi bio zdrav kad krenu najvažnije bitke u sezoni "2024".