Jedna od najboljih hrvatskih atletičarki svih vremena opisala do detalja kako izgleda doping kontrola.

Svijet sporta ostao je šokiran zbog dešavanja sa Dejvis kupa, kada je Novaku Đokoviću pred meč rečeno da će biti testiran na doping. Iako je praksa da sportisti tek nakon sportskog događaja predaju urin ili krv na analizu, najbolji srpski sportista imao je mnogo problema u Malagi - jedan čovjek pratio ga je satima, a pokušali su da mu nameste i doping aferu! O tome kako inače izgleda doping kontrola oglasila se hrvatska atletičarka Sandra Perković.

Jedna od najuspješnijih sportistkinja sa ovih prostora - osvajačica dva zlata sa Olimpijskih igara, dva sa Svjetskih prvenstava i čak šest sa Evropskih, uz još mnogo velikih trofeja, ispričala je tokom televizijskog gostovanja sve o kontrolama koje prolazi. Tokom nedavno završene atletske sezone provjeravali su je čak 60 puta!

"Imamo doping kontrolu koja se događa u atletici specifično jer smo mi individualni sport. Jako je bitno da smo svi čisti, da nastupamo... Mene su prošle godine, ja to zovem prošle godine jer se sezona završila, testirali preko 60 puta! To znači da svaki četvrti ili peti dan dolaze kod tebe kući i uzmu ti urin ili više puta godišnje ti vade taj kao 'blood passport', vade ti krv i upoređuju da li se događaju nekakve fizičke promjene u tvojoj krvi. I tako, to se konstantno događa...", otkrila je hrvatska atletičarka u razgovoru sa Nevenom Ciganovićem za "Večernji list".

Olimpijska šampionka iz Londona 2012. i Rija 2016. godine otkrila je do detalja kako izgleda uzimanje urina od najboljih svjetskih sportista. Po njenim riječima, na dan kad je kontrola prati se svaki njen korak, a u tim trenucima ne može da izmakne pogledu onih koji su došli da je testiraju!

"Dođu ljudi do kuće i 'Dobar dan, dobar dan, Aleksandra...'. Otvore se vrata, ti spustiš gaćice. To je, na primjer, zanimljivo. Svi moji prijatelji i porodica kažu 'Oni tebe gledaju dok mokriš?', ja kažem da. Oni te gledaju da ne bi podmetnuo. Tako to počne ujutru, a najveći je problem što su oni tu dok ti to ne obaviš. Na primjer, najgore može biti poslije takmičenja ako si otišao da se popi*aš i nakon toga te izvuku. Dođu i daju ti papire da si izvučen za doping kontrolu, odvedu te u tu sobi a ti si poslije takmičenja sav oznojan, izbacio si već količinu urina koju si imao i čekaš sa njima tamo dva, tri sata. Ne smiješ da im ideš iz vidokruga. I ne smiješ mnogo vode da popiješ da se ne razredi mokraća. To je najružniji dio mog sporta", ispričala je Sandra Perković.