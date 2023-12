Goran Ivanišević imao je dosta zanimljive opise saradnje sa Novakom Đokovićem.

Izvor: YouTube/rolexparismasters/Screenshot

"Novak nas je mučio, vezao lisicama, vadio nokte, udarao, ne smijem da vam otkrivam šta nam je sve radio". Izjava Gorana Ivaniševića sa Rolan Garosa poslije Đokovićevog osvajanja titule ponovo je dospjela u centar pažnje. Portal "We are tennis" napravio je retrospektivu stvari koje je hrvatski stručnjak pričao o srpskom asu, pa su tako neke od čuvenih rečenica ponovo postale viralne.

Goran često koristi razne šale i voli da priča o njihovoj saradnji, iako Novak frustraciju često izbacuje tako što viče na njega i tim. "Počeli smo novi sado-mazo trend. Krećemo u 8 ujutru ,radimo do 6 popodne. On ustane, dođe i kaže da bekhend nije funkcionisao, iako je nama djelovalo da je savršeno. Onda dođe i kaže da servis ne radi. On je genije i perfekcionista i takvim ljudima uvijek još nešto nedostaje."

Priznao je i sam poslije Noletove titule u Torinu da je mnogo napredovao od kad radi sa Novakom. "Mora da te unaprijedi, pa čak i samo da stoji i da te gleda u oči. Kad misliš da si sve vidio, on iznenadi i uradi nešto bolje, luđe. Postao sam bolji trener. Učimo svaki dan jedan od drugoga. Teško će meni da bude kad on prestane, koga da treniram? Biće mi dosadno. Stalno neka nervoza, ludilo, pozitivno-negativno, ne znaš da li lijevo, desno, naprijed, nazad, pa ne ideš nigdje. Navikne se čovjek na ludilo, biće mi dosadno."

Za sledeću sezonu spremio je poseban plan - jake tablete. " Samo je nebo granica, samo da ostane zdrav, da je srećan, zadovoljan u glavi, spreman i da se dobro napravi raspored, da on ima tu želju, volju, motivaciju da igra. Slemovi su prioritet, ali moraš nešto da igraš i prije tih turnira, da uđeš u formu, plan je okej, dogodine najvažnija stvar je Olimpijada, biće gadno, ide Rolan Garos, Vimbldon, Igre, pa US open, menjanje podloga, nervoza, ludilo, prijavio sam se za neke jake tablete, biće interesantna godina", zaključio je Ivanišević.