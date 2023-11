Novak Đoković svakog dana pomera granice teniske istorije, a o tome je govorio nekadašnji najbolji teniser na svetu Endi Rodik.

"Postoje igrači koji su u Kući slavnih a nisu osvojili 25 turnira, a kamoli 25 grend slemova. On je potpuno promenio narativ u tenisu", rekao je nekadašnji svetski broj jedan Endi Rodik o Novaku Đokoviću.

Nakon što je nestvarni Srbine osvojio svoj sedmi završni masters u karijeri i pošto je uspeo da obori još jedan rekord Rodžera Federera, upitan je Rodik da ponudi svoje rane prognoze za Australijan open. Zbog toga je i pričao o 25 grend slemova kasnije, pošto je prvo rekao da veruje da će u Melburnu Đoković odbraniti titulu.

"To je moje dosadno predviđanje i nastaviću da ga ponavljam. Rekao sam juče i rekao sam pre tri dana da neću da se kladim protiv Novaka Đokovića. Nije da ne verujem u to da neko drugi može da ga pobedi, ali ne bih stavio novac protiv Novaka Đokovića. I sigurno se nisam predomislio u prethodnih nekoliko dana posle onoga što je uradio Alkarazu i Sineru", naglasio je on.

Tokom celog završnog mastersa u Torinu on je komentarisao igre tenisera, a kada je Siner uspeo da pobedi Novaka u grupnoj fazi Amerikanac je istakao da je to možda najbolji Sinerov meč koji će ikada odigrati.

"Slušajte, kada se bude pisala knjiga o Sineru on će se osvrnuti i reći: 'Hej, to je možda bio najbolji meč koji sam ikada odigrao i početak serije mečeva koja me je dovela do toga da postanem osvajač grend slema.' Ali neveroivatno je kako je igrao Janik Siner od početka do kraja, jer je Novak takođe dobro. Ne igra on često tako dobro i izgubi", rekao je tada Rodik.

