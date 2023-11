Lova do krova na računu najboljeg na svijetu!

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković napustiće Torino bogatiji za više od četiri miliona dolara! Nole je pobjedom protiv Janika Sinera u finalu sedmi put osvojio Završni Masters i dodatno uvećao iznos na svom bankovnom računu, čime je zaokružio i veliku zaradu u 2023. godinu. Đoković će sezonu završiti sledeće nedelje u Španiji, nastupajući za Srbiju na Dejvis kupu, a njegova zarada od uspjeha na turnirima učiniće ga sigurno više nego zadovoljnim.

Prije svega, Novak je zaradio 325.000 dolara samim plasmanom na Završni Masters. Posle toga je zaradio još po 390.000 dolara za svaku od dvije pobede u grupnoj fazi, što u zbiru iznosi 780.000 dolara. Dalje, plasman u završnicu donosi 1.105.000 miliona dolara svoj četvorici učesnika, a potom je nagrada za osvajanje titule ogromnih 2.201.000 miliona dolara.

S obzirom na to da je Novak doživio jedan poraz u grupnoj fazi, dolazi se do ukupnog zbira od 4,4 miliona dolara koliko je zaradio osvojivši rekordni sedmi put prestižni trofej, čime je ostavio za sobom Rodžera Federera koji ima šest pehara u svojim vitrinama.

Kada se sabere kompletna Novakova zarada od turnira u 2023. godini, dolazi se do svote od 15,9 miliona dolara, čime je došao do ukupnog zbira od 180.643.353 miliona dolara u karijeri. To znači da je izvjesno da će u narednim godinama probiti granicu od vrtoglavih 200 miliona dolara zarade samo od učešća na turnirima.

Podsjetimo, Đoković je u Torinu u grupnoj fazi pobijedio Danca Holgera Runea i Stefanosa Cicipasa u tri seta, a potom se teškom mukao izborio za polufinale trijumfom Janika Sinera protiv Runea u četvrtak pred ponoć. Kada je ušao u završnicu, Novak je zaigrao šampionski i u dva seta je počistio sa terena Karlosa Alkaraza, a onda je u nedelju rastužio domaću publiku pobjedom protiv Janika Sinera, koju je proslavio u zagrljaju svoje djece, Tare i Stefana.

