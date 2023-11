Tokom meča komentatori najpoznatijih svjetskih televizija su prije kraja finala otpisali Janika Sinera i dodijelili su pobjedu Novaku Đokoviću.

Novak Đoković je još jednom oduševio svijet i digao sve na noge svojim tenisom! Osvojio je svoj sedmi završni masters u karijeri, a cio svijet je mogao da vidi da Novaku nema ravnog na teniskom terenu.

Komentatori i teniski stručnjaci su bili oduševljeni nivoom tenisa koji je prikazao srpski teniser i čak i prije nego što se meč završio otpisali su Janika Sinera. Tako je bivši polufinalista Australijan opena u dublu Južnoafrikanac Rob Kenig zapitao svog kolegu nekadašnjeg britanskog tenisera Marka Pečija: "Šta može Siner da uradi da zaustavi Đokovića u ovom momentu?" Odgovor koji je dobio bio je vrlo jasan i direktan: "Ne mislim da može mnogo toga da uradi, da buidem iskren!"

Dugo godina najbolji britanski teniser Tim Henman je već dosta puta hvalio Novaka, a sada je naglasio da ne vidi ko bi ovakvom Đokoviću mogao da izađe na crtu. "Nivo na kome trenuno igra Đoković ne može da ponovi niko od ostalih igrača", kratko je prokomentarisao.

Na "Tenis TV" komentartori su bili impresionirani srpskim sportistom, pa je tako Kolin Fleming rekao da "protiv Novaka ne može da se igra", a Li Gudal se na to nadovezao sa konstatacijom da je Đoković "nemilosrdna efektan" i dodao je to to "ono po čemu dobro poznajemo Novaka Đokovića". A najbolje ga poznajemo po tome što je najveći ikada.

