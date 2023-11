Novak Đoković pobijesnio na novinara nakon pobjede nad Hurbertom Hurkačom.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je danas Hurberta Hurkača (2:1) u trećem kolu završnog mastersa u Torinu, ali pošto je to učinio u tri seta - sada zavisi od drugih. Preciznije, samo ako Janik Siner večeras pobedi Holgera Runea, Nole će proći u polufinale turnira i to kao drugoplasirani, dok ako Danac bude bolji - oprašta se od Torina.

Da stvar bude gora, novinar koji ga je intervjuisao posle meča, nije osjetio da je Đoković veoma ljut na sebe zbog onoga kako je odigrao drugi set. Bez ikakvog osjećaja ga je "načepio", tako da je dobio možda i najgori intervju ikada sa Đokovićem, za šta stvarno treba biti majstor ako se uzme u obzir da je Nole veoma raspoložen u svakoj interakciji sa novinarima. Međutim, sada je samo šturo odgovorio novinaru.

Na pitanje zašto je uznemiren (!?), Novak se prvo namrštio u šoku na šta mora da odgovara: "Kako mislite da li sam uznemiren? Izgubio sam meč, set, to je normalno", kazao je Novak i nakon toga procedio samo: "Dobra pobjeda".

Interesantno je da je Đoković bio daleko raspoloženiji dok je prije toga govorio na italijanskom, čini se i da je komunicirao sa publikom koja je pozdravila što govori "na njihovom" jeziku, pa ništa nije naslućivalo da će toliko pobjesneti na novinarsko pitanje. Ali, to je već do novinara...

"Izuzetno težak meč, pogotovo iz perspektive riterna jer sam igrao protiv igrača koji nije imao šta da izgubi jer je ušao kao alternativa. Dobro se spremao, ušao je relaksiran u meč, servirao je izvanredno, bilo je teško čitati servise od 220 kilometara na sat, plus preciznost. Imao sam male šanse, odigrao sam odličan taj-brejk, ali sam odigrao jedan loš gem u drugom i eto... U trećem je njemu opao servis i to je to", kazao je Đoković za "Sport Klub".

Hoće li Novak gledati meč Sinera i Runea? "Možda ću gledati, dolaze mi djeca danas, neću da se nervriram i živciram kakav će rezultat biti", zaključio je Nole.