Zašto je Novak Đoković na putu do vrha morao da prođe put kojim nije išao nijedan sportista? O tome je detaljno pisano na specijaliovanom sajtu "Grend slem magazin".

Izvor: Profimedia

U danu u kojem je Novak Đoković osvojio Rolan Garos i potvrdio da je najbolji svih vremena, novinar Kristofer Džonson objavio je na svom sajtu tekst kojim je pokušao da nabroji sve bitke, izazove, netrpeljivosti i borbe kroz koje je Nole morao da prolazi. Od odrastanja, zahtjeva čak i da tenis mijenja pravila zbog njega, do australijskog zatvaranja iza rešetaka. Džonson je pokušao da sve sabere na jednom mjestu, a njegov pogled na stvari vjerovatno će se podudariti sa onim što većina navijača misli o njemu.

"Na putu ka finalu Vimbldona 2019. godine, vidio sam mršavog čovjeka u bijeloj trenerci koji ide sam kroz tihu ulicu ka Ol-Ingland klubu. Moram sam da trepnem, da bih bio siguran da je to Novak Đoković. Nasmijao sam mu se, a Đoković mi je uzvratio. Ispred mene je bio najveći (i najozloglašeniji) igrač u istoriji i dolazio je na posao kroz ulaz za medije, a ne kroz VIP prostor"

"Mladi pripadnici obezbjeđenja bili su takođe iznenađeni što ga vide tamo. 'Da li mogu da vam pomognem oko torbi, gospodine?", pitali su ga. 'U redu je', odgovorio im je Đoković i ljubazno zahvalio. "Možda možete da mu pomognete da ponese trofej nakon što osvoji?", dobacio sam ja, a Đoković i radnici u obezbjeđenju su se nasmijali. Bio je to momenat u napetom danu koji bi se završio tako što je Đoković pobijedio Federera posle žestoke borbe od pet sati"

"Bila je to jedna od najvećih pobjeda u istoriji. Đoković je odbranio svoje meč-lopte tako što je natjerao Federera da dotrči do mreže i uz to je primorao Rodžera da prebaci udarac forhendom iz bekhend pozicije. Rodžer nikad posle toga nije osvojio nijedan veliki turnir i u suzama se oprostio nekoliko godina kasnije, a Đoković je bio uz njega, kao podrška".

"Finale Vimbldona 2019. ostalo je upamćeno jer su mnoge moje kolege, koje idolizuju Federera, u novinarskom 'boksu' navijale protiv Đokovića. Vidio sam mnoge slične scene dok sam pokrivao teniske događaje širom svijeta od 2006.godine. Čak i ako ignorišete statistiku i ulazite u raspravu sa tezom da su drugi igrači najveći svih vremena, jasno je da je Novak Đoković morao da prebrodi mnogo više mržnje i predrasuda nego bilo koji sportista u novijem sjećanju. Počeli su da ga mrze jer je izazvao njihove heroje, Rodžera Federera i Rafaela Nadala"

"Ljudi iz zemalja NATO-a, koji je bombardovao Beograd tokom sezone proljećne šljake 1999. godine, nisu vjerovali Đokoviću jer je iz Srbije, a otac mu je sa Kosova. Nisu ga voljeli jer je pobjeđivao u dugim, iscrpljujućim mečevima. Optuživali su ga da je više 'gurač' nego što je igrač koji pogađa udarce. Optuživali su ga da pravi prevelike pauze između poena. Da koristi povrede da bi uzimao medicinske tajm-aute. Da pije misteriozne izmišljotine, kao da je to magični napitak koji može da pomogne da neko pobijedi Rodžera ili Rafu"

"Jedan novinar Rojtersa u Aziji rekao mi je na Australijan openu 2011. da bi grend slemovi trebalo da postanu turniri na kojima se igra do tri osvojena seta, da bi tako sprečili Đokovića da koristi svoje nadmoćne fizikalije i izdržljivost da nadmaši Federera i Nadala u pet setova. To je tenis, a ne maraton, bio je njegov argument"

"Ben Rotenberg (novinar Njujork Tajmsa) prije nego što je postao poznat zbog napada na igrače i staromodne teniske novinare, nije ni trenirao, ni imao iskustvo kao novinar. On je sakupio hiljade pratilaca na društvenim mrežama promovišući istu ideju - da bi tenis trebalo da se promijeni tako da spriječi Đokovića da 'obara' protivnike'". Njegova koautorka podkasta, Kortni Ngujen, pravnica sa praksom i aktivista koja nije imala prethodni trening, ni iskustvo u novinarstvu, rekla mi je u Rimu da ljudi mrze Đokovića jer se previše trudi da se svidi navijačima".

"Ponašajući se kao siledžije u školi, tražili su bilo kakav način da skandalizuju Đokovića. Prije finala Indijan Velsa 2016, direktor turnira Rejmond Mur pozvao je izveštače na neformalno druženje, gdje se šalio da bi volio da postane WTA igračica u sledećem životu. 'Da sam teniserka, svake noći bih klekla i zahvaljivala Bogu da su se Rodžer Federer i Rafael Nadal rodili, jer oni nose ovaj sport', kazao je Mur, a prenio Si-En-En".

"Ngujen i Rotenberg ne samo da su predvodili linč-rulju koja je pozivala na Murovovo razrješenje, već su i spremali zasjede Đokoviću na konferencijama za novinare nakon što je pobijedio u tom finalu. Okretali su Novakove komentare, izvrtali ih van konteksta i zahtijevali da se izvini zbog toga što govori da bi muškarci i žene trebalo da se bore za sebe u pregovorima sa turnirima. Na kraju, Đoković se sreo sa Bili Džin King i Kris Evert (slavnim teniserkama) da bi razgovarao o svojim komentarima. To je ohrabrilo aktiviste da pokušaju da Đokovića prikažu kao sklonog mizoginiji"

"Takođe, optužili su ga da previše šarmira tokom Rolan Garosa 2016. godine. Na danu predviđenom za druženje sa mladima, dok su izvještači odmarali pred dvonedeljni turnir, video sam Đokovića kako posle treninga potpisuje autogram svakom djetetu koje je vrištalo na stadionu. Tokom turnira, zabavljao se sa klincima i drugim radnicima. A, kada je pobijedio Endija Mareja u finalu, sunce je izašlo posle dvije nedelje, ali umjesto da slave njegov usjpeh, kritičari su primijetili da te godine nije morao da igra protiv Federera ili Nadala".

"Tokom Đokovićevog posrnuća tokom 2017. godine, hejteri su se nadali da će da se povuče. Izvještači su zahtijevali da ima operaciju lakta, kojoj se suprotstavljao jer je preferirao prirodne ljekove. Čak i posle operacije, zbog koje je plakao danima, optužlii su ga bez dokaza da se dopingovao da bi vratio snagu. A njihova mržnja prema Novaku rasla je dok je on pobjeđivao. Šoković, Federer i Nadal, svi su odbili da se predaju svojim godinama i mladim izazivačima, Timu, Aleksandru Zverevu, Stefanosu Cicipasu, Niku Kirjosu i ostlaima. Sva trojica tenisera iz 'Velike trojke' bili su odlučni da završe sa najviše osvojenih grend slem titula. Ali samo je Đoković to otvoreno priznao. A onda su ga novinari napali zbog iskrenosti. Taj antagonizam protiv Đokovića dostigao je vrhunac tokom 2020. godine, kada su ga organizatori US Opena diskvalifikovali nakon što je linijska sudija Laura Klark prenaglašeno reagovala nakon što ju je loptica slučajno pogodila".

"Braneći Novaka, autor ovog teksta potom prelazi i na sferu medicine i piše o vakcinama, uz optužbu da su Rotenberg i drugi pokušali su da uokvire Đokovića kao opasnog desničara antivaksera... "Australijski političari i zvaničnici koristili su javnu histeriju da bi ostvarili svoj cilj. Ignorišući Đokovićeva ostvarenja u Australiji i njegovu velikodušnost prema žrtvama velikih požara, federane vlasti su zatvorile i protjerale Đokovića, čak i nakon što je sudija u Viktoriji odlučio da je Đoković bio nevin".

"U međuvremenu, političari, zvanični i predstavnici medija u SAD su protestovali protiv diskriminacije i bijele supremacije, a uz to su nastavili da zabranjuju Đokovića zbog odbijanja da se saglasi sa propisima o obaveznoj vakcinaciji. Za sve to vrijeme, Đoković nije pokušao da se ušunja u SAD preko Bahama ili preko južne granice, nije sputavao mlade igrače kao što su Karlos Alkaraz i Holger Rune, koji su stekli korist od njegovog odsustva. Zapravo, Đoković je našao način da im pomogne. On je predvodio sve u pokušajima da organizuje tenisere i teniserke u asocijaciju da bi im dao snažniju pregovaračku poziciju. Osnivao je turnire da bi dao igračima novac od nagrada tokom pandeije. Najveći 'antivakser' na svetu donirao je mnogo novca za pomoć medicinskim istraživanjima i uz to je posvetio mnogo vremena i energije svojoj supruzi i djeci".

"Čak i posle svega ovoga, mnogi hejteri će i dalje da mrze Đokovića. Ali Đoković je prevazišao sve to. Kao Muhamed Ali, njegova veličina je definisana njegovom borbom da prevaziđe toksičnu politiku, diskriminaciju i mržnju svog doba. Možete misliti da je Rodžer Federer bio elegantniji igrač ili da je Rafael Nadal bio najveći ratnik ili da je Bjorn Borg trebalo da osvoji više titula, da je Rod Lejver osvojio sve 'slemove' 1962. i 1996. godine... Ali oni nikad nisu imali cio svijet protiv sebe. Đoković je srušio njihove rekorde jer ništa nije moglo da slomi njegov duh - ni zvaničnici vlade, ni zvaničnici turnira, ni mediji, ni navijači u Njujorku, Parizu, ni bilo gdje. Zato je Novak Đoković najveći šampion svih vremena, u svim sportovima"