Izvor: Facebook/Rukometni savez Crne Gore

"Nakon što je Vlada Crne Gore u petak, 27. oktobra usvojila Informaciju o potrebi pomoći sportskim organizacijama i na predlog Ministarstva sporta i mladih, zadužila Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva u ukupnom iznosu od 332.900 eura na račune sportskih organizacija, Rukometni savez Crne Gore primoran je da se radi objektivnog informisanja javnosti obrati sljedećim saopštenjem:

- Navedena odluka odlazeće Vlade je skandalozna i diskriminatorska, jer RSCG i pored više obraćanja Ministarstvu sporta i mladih i Ministarstvu finansija, nije obuhvaćen istom. Naprotiv, bez bilo kakvog obrazloženja od Vlade smo dobili nulu. Nulu koja je potvrda sramnog odnosa odlazeće Vlade prema rezultatima sporta koji je Crnoj Gori donio toliko radosti nakon obnove nezavisnosti.

U saopštenju sa sjednice Vlade, navedeno je to da su se 'Ministarstvu sporta i mladih u prethodnom periodu obratile ove organizacije za organizaciju i učešće na međunarodnim sportskim takmičenjima, za ovu kalendarsku godinu'. Pitamo nadležne u Vladi zašto nijesu iznijeli činjenice i to da se RSCG obratio zvaničnim dopisima Ministarstvu finansija od 14.06. i Ministarstvu sporta i mladih od 16.08, navodeći konkretnu potrebu da se finansijski podrže učešća mlađih selekcija na prvenstvima Evrope i svijeta, kao i ženske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, koje počinje 30. novembra.

Radujemo se činjenici da su Crnogorski olimpijski komitet, više nacionalnih saveza i sportskih kolektiva, dobili finansijsku podršku Vlade, u nadi da će ista doprinijeti ostvarivanju njihovih ciljeva, te im ovim putem želimo puno uspjeha na predstojećim takmičenjima. Ipak, ne možemo da ne izrazimo stav da smo šokirani odlukom Vlade, da ne prepozna značaj velikog međunarodnog takmičenja koje uskoro očekuje našu žensku reprezentaciju. Skandalozna i diskriminatorska odluka dovela je u pitanje ne samo učešće reprezentacije na planetarnoj smotri, već i elementarno funkcionisanje Saveza.

Za razliku od konstatacije da se 'nastavlja dosadašnja praksa pomoći sportskim organizacijama“', RSCG može da iznese stav da se nastavlja praksa maćehinskog i ignorantskog odnosa prema jednom od najuspješnijih Saveza u Crnoj Gori.

Iako se RSCG jedini može pohvaliti osvajanjem olimpijske medalje, iako je ženska reprezentacija od obnove nezavisnosti osvojila tri medalje na najvećim svjetskim takmičenjima, muška selekcija uskoro šesti put zaredom nastupa na prvenstvu Evrope, a mlađe reprezentativne selekcije su redovni učesnici prvenstava Evrope i svijeta, neko je procijenio da je sve to nedovoljno da bi Vlada napokon promijenila svoj odnos prema RSCG. Možda je nadležnima promaklo i to da je RSCG u protekle tri godine bio domaćin prvenstava Evrope u mlađim kategorijama, te da je i za to i za činjenicu da je 2021. godine jedini na svijetu bio domaćin dva olimpijska kvalifikaciona turnira, dobio priznanja od strane Evropske i Svjetske rukometne federacije. Više puta smo javno saopštili da smo jedan od rijetkih nacionalnih saveza koji nema sponzora iz reda kompanija koje su u državnom vlasništvu.

Sa razočaranjem konstatujemo da je ovo samo nastavak sramnog odnosa Vlade prema RSCG, jer smo tome svjedočili i u novembru prošle godine, kada smo zajedno sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom bili domaćini Evropskog prvenstva za rukometašice. Iako je u pitanju najveći sportski događaj organizovan u našoj državi nakon obnove nezavisnosti, od Vlade i resornih ministarstava ne samo da nijesmo dobili podršku kao preostala dva domaćina šampionata, već se niko iz izvršne vlasti nije udostojio da se pojavi u Sportskom centru 'Morača' i podrži nacionalni tim. Zapravo, kao i mnogo puta do sada bili smo prepušteni sami sebi, suočeni sa situacijom da EHF Euro 2022 organizuju dvije države i RSCG ostavljen na ledini od strane onih koji bi trebalo da daju ključnu podršku realizaciji događaja, koji prevazilazi sportske okvire.

Zato nas i posljednja odluka Vlade, iako sramna, zapravo i nije iznenadila. Očigledno je da je neko procijenio da sve prethodno navedeno ne zavrjeđuje pažnju. Na koncu, bilo bi najpoštenije da je neko iz izvršne vlasti javno saopštio da Crnoj Gori nijesu potrebne rukometne reprezentacije, te da sve što su momci i djevojke uradili na promociji države na najvećoj sceni, nije dovoljno da se napokon promijeni ignorantski odnos prema ponosnim ambasadorima svoje države.

Na kraju, preostaje nam samo da se nadamo da će nova Vlada i resorni ministar cijeniti rezultate reprezentativnih selekcija i zauzeti pravi stav prema onoma što su potrebe nacionalnih timova.

Da je vječna Crna Gora", piše u saopštenju RSCG.