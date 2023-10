Trener Novaka Đokovića prolazi kroz težak period, a sada su isplivali novi detalji drame koju prolazi porodica Ivanišević.

Izvor: Profimedia

Teniski trener Goran Ivanišević prolazi kroz težak period nakon što se u medijima pojavila informacija da je Hrvat "zaratio" sa svojom bivšom ženom i da je izgubio stan vrijedan 600.000 evra, koji je sada u njenom vlasništvu. Isplivali su sada i novi detalji drame - prepiska između njega i bivše supruge Tatjane Dragović.

Nedeljnik "Nacional" objavio je poruke iz 2021. godine koje su razmjenili partneri, gdje se vidi da je Ivanišević vrijeđao svoju bivšu, a ona ga je još tada prijavila za nasilje u porodici. "Najbolje što sam uradio za ovih 15 godina je to što sam te prevario, ali sam, nažalost, pogriješio što sam ponovo bio sa tobom", glasi navodno dio poruke koju je napisao Ivanišević.

Nedeljnik navodi da je nekadašnji šampion Vimbldona u porukama vrijeđao i bivšu ženu i njihovo zajedničko dijete. U hrvatskim medijima pojavila se informacija da je Ivanišević tužio svoju suprugu i da će pokušati da vrati novac koji je trenutno kod nje. Kako pišu mediji, ni tu ne prestaju njihove tužbe, pa je navodno trener tužio i svoju ćerku A.I. i tražio polovinu stana koji joj je dala majka Tatjana.

Magazin "Nacional" objavio se dio sporazuma kojim su bivši partneri regulisali svoje odnose i imovinsko-pravna pitanja koji su Goran i Tanja potpisali 8.marta 2012. godine u Rijeci u toku postupka sklapanja braka. Ivanišević se tim potpisom obavezao da će svoju godišnju zaradu (posle plaćanja poraza) podijeliti sa suprugom 50-50.

Istim ugovorom ustanovilo se da se nekretnina koju imaju u Dalmatinskoj ulici u Zagrebu vodi na ime Tatjana Dragović, ona je vlasnica nekretnine i posjeduje stan od 210 kvadrata. Još jedan stan upisan je na njeno ime, takođe u Zagrebu od 434 kvadrata, kao i četiri garažna mjesta na istoj adresi. Tatjana se obavezala da će polovinu od prodaje nekretnine u roku od osam dana i nakon isplate poreza uplatiti na račun Gorana Ivaniševića.

"Krediti su se davali sa zajedničkog računa u Monte Karlu i sa njegovog računa u Zagrebačkoj banci. Tatjana Dragović se obavezala da će, prema svojim mogućnostima, vratiti cio iznos do kraja 2021. godine. Međutim, Tatjana Dragović je do 8. marta 2021. vratila 454.538 evra. Do 1. januara 2022. godine dospijeli dug Tatjane Dragović iznosi 2,47 miliona evra", navodi se u tužbi tenisera, prenosi "Nacional".

Takođe, mediji prenose da je Ivanišević dostavio dokaz sudu o potvrđenim transakcijama na račun u banci u Monte Karlu, ispis iz Zagrebačkoj banci i ispis poruka. Tvrdi da mu bivša supruga nije vratila novac koji joj je pozajmio, a Goran želi da mu se uplati na račun zaostalo dugovanje, zajedno sa kamatom ili se sprema nova tužba za bivšu suprugu.

Pogledajte i kako izgleda nova izabranica Gorana Ivaniševića.

BONUS VIDEO: