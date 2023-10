Otkrio je Marko Trunđeliti da je i Novaku nuđeno da namješta mečeve, a nakon što je to rekao Đoković je stao iza ovog hrabrog tenisera!

Velika se buka podigla oko intervjua Argentinca Marka Trunđelitija argentinskim medijima u kojem je 2019. godine otkrio da mu je nuđeno da namjesti meč. On je kasnije izlazio sa još detalja, pa je čak otkrio da je Novaku Đokoviću u ranim fazama karijere nuđeno da namješta mečeve. Nakon svega doio je podršku srpskog tenisera i on to zna da cijeni!

"Ne žalim uopšte za tim. Da nisam podigao glas vjerovatno bi mi bilo žao i bilo bi me sramota. Takva je moja ličnost. Ne bih mogao da živim od krivice, ovako sam miran zbog odluke koju sam donio", istakao je Trunđeliti u novom obraćanju medijima.

On je otkrio kako ATP nije imao nikakav odogovr na napade na njega koji su usledili pošto je otkrio detalje slučaja. Kako se namještaju mečevi, ko je odgovoran za to...

"Jasno da je to donijelo posledice za koje nisam pretpostavljao da će doći i za koje nisam bio spreman, pogotovo mentalno. Na kraju nisam bio spreman ni za ATP, ITF i VTA koji nisu reagovali uopšte. Za to se nisam spremio. Tamo sjede ljudi koji ne govore ništa i sa tim ne mogu da se pomirim. Ja sam rekao ono što mislim da je ispravno, a ne znam kao će da reaguje sistem", istakao je Trunđeliti.

Novak ne samo da je javno podržao Trunđelitija i preko svoje organizacije PTPA ponovo naglasio da je neophodno da se tenis mnogo više okrene igračima, već je preko svog trenera Karlosa Gomeza Erere poslao i ličnu poruku Argentincu.

"Naravno da sam se tada slomio pomalo između emocija koje sam imao na terenu sa kog sam tada izašao i poruke koju sam dobio. Skoro da me je to poguralo. Mislim da je predivno da tako nešto dolazi od nekoga ko je elita, ko je toliko zauzet i ima toliko stvari koje mu se vrzmaju po glavi. Sa obje noge je na zemlji i to je pokazao", rekao je oduševljeni Argentinac.

