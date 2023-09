Novak Đoković otkrio na kom će sledećem turniru igrati!

Novak Đoković definitivno će igratu u Parizu od 30. oktobra, na "Roleks Mastersu", koji je i poslednji Masters u sezoni. Srpski teniser je u Bersiju šest puta podizao trofej i ove jeseni će pokušati da to uradi i sedmi put, što je objavljeno i na zvaničenom sajtu najboljeg svih vremena. Prošle jeseni u finalu je izgubio od Holgera Runea posle velike borbe u tri seta, što znači da će braniti 600 ATP poena.

To će ujedno biti i prvi sledeći turnir na kojem će Đoković igrati, kako za sada stoje stvari. Nakon Francuske, on će od 12. do 19. novembra igrati na Završnom Mastersu u Torinu, gdje će braniti titulu, a potom će u Malagi igrati za Srbiju na završnici Dejvis kupa, od 21. do 26. novembra.

Novak će na tim turnirima imati paklenu konkurenciju, ali i šansu da zaokruži jednu od najuspješnijih godina u karijeri, tokom koje je osvojio Australijan open, Rolan Garos, US Open i nastupio u burnom finalu Vimbldona, gdje je nekoliko udaraca odlučilo dramatičnu borbu između Noleta i Karlosa Alkaraza. Od decembra, Novak će imati nekoliko nedelja za odmor, ali i za pripremu za novu sezonu, koja će početi tradicionalno u januaru, u Australiji, gdje će u Melburnu igrati za svoju 11. titulu Australijan opena.

