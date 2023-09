Jezivo svjedočenje teniserke koja se odvažila da govori o ovoj strašnoj temi pred cijelim svijetom, kako bi upozorila i druge mlade djevojke koje su bile u sličnoj situaciji, ujedno i da bi ukazala na problem u sportu o kome se nedovoljno priča.

Izvor: youtube/printscreen/LCP - Assemblée nationale

Bivša francuska teniserka Anželik Koši (36) svjedočila je na sudu protiv svog nekadašnjeg trenera Endrjua Gedesa (55) i iznijela zapanjujuće tvrdnje o njemu. Koši je otkrila da ju je Gedes silovao dok je bila još dijete i trenirala kod njega u akademiji, dok je ranije utvrđeno da je to uradio sa još tri djevojčice koje su trenirale kod njega tokom. Koši je počeo da trenira 1999. godine kada je imala samo 12 i zlostavljanje je bilo svakodnevno tokom njenog boravka u teniskom kampu.

"Proživjela sam najgore dvije nedelje u svom životu. Mnogo puta sam razmišljala o samoubistvu. Silovao me je tri puta dnevno. Prvu noć me je zamolio da odem u njegovu sobu, a ja to nisam uradila, a onda je ušao u moju. Bila sam kao u zatvoru, nisam mogla da izađem kada sam htjela, a posle sam morala da ostanem na mjestu gdje se to dogodilo", ispričala je potresne detalje bivša teniserka koja je dodala da se u svijetu tenisa i te kako znalo da njegovo ponašanje prema mladim djevojkama "nije normalno" i da je bilo još djevojaka koje su se žalile.

"Kada se jedna djevojka požalila predsjedniku da se neprimjereno ponašao prema mladim djevojkama i da odgovara verbalnim i fizičkim nasiljem, odgovor je bio 'Da, ali on nam donosi titule'", kazala je Koši tokom svjedočenja u postupku protiv monstruma koji je 2021. godine osuđen na 18 godina zatvora.

Nekadašnja teniserka je ispričala da ju je Gedes silovao 400 puta u dvije godine, dok su i tri druge djevojke (tada starosti između 15 i 17 godina) takođe bile njegove žrtve i svjedočile su u ovom postupku. Prema njihovim riječima, Gedes ih je uslovljavao da prekinu vezu sa porodicama i prijateljima i silovao ih je u automobilu, svlačionicama i tokom treninga, a takođe je mlade djevojke uvjeravao da je to "normalan odnos trenera i igračica".