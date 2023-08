Novak Đoković oduševio jednu svoju navijačicu u Sinsinatiju tako što joj je poslao poljubac.

Izvor: Twitter/Tennis Tv/ Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala mastersa u Sintinatiju pošto mu je Alehandro Davidovič Fokina predao borbu u drugom setu, a ono što je najvažnije je da je Nole bio dobro raspoložen. Nije igra još dotjerana do "idealke" kako je to Đoković zamislio posle pauze od Vimbldona (prvi set je dobio 6:4), ali je vrlo važno da je bio nasmijan na terenu i to smo posebno vidjeli tokom medicinskog tajm-auta.

Dok je čekao povratak Fokine na teren, Nole je pokušavao da se zagrije i ostvario je konekciju sa navijačima. Preciznije, sa jednom gospođom koja je imala odličan pogled na meč i odlučila je da telefonom snimi Novaka Đokovića i ne sluteći da će je poslušati i pozirati za večnu uspomenu.

Šta se desilo? Dok se Đoković šetao po terenu, jedna gospođa ga je snimala telefonom i od njega je zatražila da joj pošalje poljubac kako bi to zabilježila. To je Noletu bilo vrlo zabavno, pa je poslušao - i to uradio dva puta, pošto prvi put nije snimila kako treba. Sudeći po njenoj reakciji, to joj je popravilo dan, a nije dugo trebalo da postane viralno i na društvenim mrežama gdje i druge navijačice maštaju o istome.

