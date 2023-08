Novak Đoković u noći između srede i četvrtka počinje put ka tituli u Sinsinatiju. Prvi protivnik na tom putu biće mu Španac Alehandro Davidovič Fokina.

Izvor: Twitter/tweener lobbyist/screenshot

Novak Đoković kreće u svoj pohod u noći između srede i četvrtka a prva prepreka mu je španski teniser Alehandro Davidovič Fokina, teniser koji je prošle nedelje igrao polufinale mastersa u Torontu. Uoči pomenutog susreta, Španac veruje da može da ostvari svoj san pobedom Novaka u drugom kolu mastersa u Ohaju.

"Želeo sam jednog dana da igram s njim i ako ga pobedim, da to bude san. Tako je i sada. Ako budem uspeo da pobedim, biće to san, jer se ne pobeđuje protiv takvih igrača svakoga dana. Ima sve od Rafe i Federera. Telo mu je vrlo elastično i može da bude vrlo, vrlo čvrst. Ima oružja kojima te tera da grešiš, a pravi i vinere, vrlo dobro servira. Ipak, njegov ključ je u tome što dobro vidi meč, dobro oseća momenat i zna da proceni kada šta treba da uradi. Mislim da će biti zabavan meč za gledaoce”, rekao je Davidovič Fokina.

Do sada njihov međusobni skor je 3-1 koji ide u korist Đokovića. Fokina je slavio u Monte Karlu prošle godine rezultatom 6:3, 6:7, 6:1. "Sećam se da sam tada dominirao u razmenama. Onda je napravio brejk sredinom drugog i bio je napaljen kada je izjednačio, ali bio sam koncentrisan na svakoj lopti i to je bio ključ. Na kraju krajeva, rezultat se i zaboravlja, on je legenda i ne igraju se takvi mečevi svakoga dana”, podvukao je Fokina.

Novak je već igrao u Sinsinatiju u utorak, kada je u dublu sa Nikolom Ćaćićem izgubio od Britanca Marija i Australijanca Vinusa sa 6:4, 6:2. Đokoviću je master u Sinsinatiju osvojio dva puta, a to je generalna proba pred US open koji počinje 28. avgusta a to je ujedno i poslednji grend slem u sezoni.