Entoni Džošua imaće živopisnog protivnika u subotu u Londonu.

Izvor: Profimedia

Engleski bokser Entoni Džošua (33) u subotu uveče ulazi u ring O2 Arene u Londonu, a protivnik će mu biti Finac Robert Helenijus (39), koji je uskočio u borbu kao zamjena za Dilijana Vajta, koji je pao na doping testu. Nakon što je Džošuu u junu 2019. pobijedio Meksikanac Endi Ruiz, a onda je i dva puta izgubio od Ukrajinca Oleksandra Usika, bivši dvostruki svjetski šampion svjestan je da bi porazom ovog vikenda i dalja karijera mogla da mu bude stavljena "na kocku". "Ne smijem da izgubim i da, pod pritiskom sam. Nadam se da je to dobar pritisak, koji će me zadržati fokusiranim na to da uradim posao što prije. Ja sam taj koji ima mnogo da izgubi", kazao je Britanac u petak.

Engleski mediji pišu da bi Džošua mogao da ostane i bez desetina miliona dolara zbog ponude da se bori protiv Ameriklanca Dionteja Vajldera (37) u Saudijskoj Arabiji za Novu godinu, ali i bez toga Britanac mora da opravda ulogu favorita. Bivši olimpijski šampion, koji je 2017. na Vembliju, u borbi za pamćenje pobijedio Vladimira Klička ima pred sobom protivnika koji ni sam do prije nekoliko dana nije razmišljao o borbi protiv Džošue.

Helenijus je rekao da je odustao od lova, pucanja i ribolova na odmoru u Laponiji, koji je obećao svojoj djeci nakon što je prošlog vikenda ostvario laku pobjedu u Finskoj. Naravno, on najavljuje da će pobijediti i Džošuu. "Ova pobjeda staviće me među vodeće teškaše i milioni će doći sa tim velikim borbama. Znam i da ću biti najveća zvijezda u sportskoj istoriji Finske kada pobijedim Džošuu. Od kada je u nedelju objavljena vijest da ću zamijeniti Dilijana u ovoj borbi, o tome se pričalo na svim televizijama, na radiju i na prednjim i zadnjim stranama novina u mojoj zemlji. Mislim da bi me postavili za predsednika da to želim. A ne želim, hvala lijepo. Ipak, mislim da će me javnost sada videti kao većeg od Matija Nikenena (najvećeg šampiona ski skokova) i Pava Nurmija (legendarnog trkača koji je osvojio devet olimpijskih zlata).

Izvor: Profimedia/James Fearn/PPAUK

Helenijus trenira od pete godine, osvajao je kadetska i juniorska zlata na Evropskim prvenstvima još od početka vijeka, a od 2006. se borio u Njemačkoj, u kojoj je 2008. postao profesionalac. Zanimljivo je da se 2017. borio protiv Diljiana Vajta i izdržao 12 rundi u porazu protiv Britanca, a i u tu borbu je ušao posle samo nedelju dana pripreme, kao i sada protiv Džošue. Takođe, u oktobru 2022. borio se protiv WBC šampiona Dionteja Vajldera i izgubio nokautom u prvoj rundi u Bruklinu.

Iako je rođen u Stokholmu, u Švedskoj, i iako se u nekoliko mečeva borio pod švedskom zastavom tokom sukoba sa Finskom bokserskom asocijacijom, ipak se vratio matičnoj zemlji i nju će predstavljati i ove subote, u Londonu.