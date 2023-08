Endi Marej pričao je o meču Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza i otkrio šta je sve primijetio.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) izgubio je u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza (20) posle skoro pet sati igre. Na tribinama bio je i Endi Marej (36) koji je ispričao šta je sve vidio na tom meču. Iz ugla igrača posmatrao je određene stvari, dok je gledao i ponašanje igrača, njihovih timova, detalje koje mnogi vjerovatno nisu primijetili.

Prvo je objasnio šta je posmatrao iz ugla igrača i stvari koje se odnose isključivo na udarce. "Naučio sam mnogo dok sam gledao taj meč. Kako je meč odmicao, rekao bih da su obojica igrali sve bolje. Mogli ste da vidite kako Alkaraz uči dok meč traje. Moglo je da ode na obje strane, bilo je baš neizvjesno. Snimao sam ih dosta, fokusirao sam se na njihove pozicije za ritern, kretanje između udaraca, gledao sam posebno Karlosa kada je tražio način da igra agresivnije i kako je to radio", objasnio je Endi.

Onda je otkrio i da mu to nije bila jedina zanimljiva stvar tokom meča. "Dok sam sjedeo pomatrao sam njihove timove, pa onda igrače i njihove reakcije između poena. Obojica na TV-u djeluju da su smireni, ali možete da vidite stres, frustraciju. Na televiziji ne možete da vidite to, jer često tokom prenosa znaju da se fokusiraju na publiku ili da kamera snima igrača koji je dobio poen i onda ne vidite te reakcije. Frustracija je bila tu, ali i odgovor na sve to, baš je bilo interesantno. Stvarno mi je drago što sam ostao da gledam", zaključio je Marej.